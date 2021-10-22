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пятница, 22 октября 2021 14:02

Андрухович будет читать радиодиктант национального единства

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Андрухович будет читать радиодиктант национального единства
В этом году Андрухович напишет текст радиодиктанта и будет его читать. Фото: Facebook / Юрий Андрухович

Писатель Юрий Андрухович будет читать радиодиктант национального единства 9 ноября.

Диктант будут транслировать в 10:00 на всех платформах Общественного вещания, сообщает Госкомтелерадио.

Мероприятие проходит 21 год подряд. Его начало в 2000 году команда Украинского радио.

Андрухович в этом году также напишет текст диктанта.

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"Традиционно самыми активными участниками флешмоба является школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, но каждый год диктант расширяет границы - в нем принимают участие представители самых разных профессий, а также известные спортсмены, актеры, бизнесмены и политики. Студию для гостей устраивают в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского, где и в этом году известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований", - говорится в сообщении.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна, 72 года. Получит 30 млн грн. Звонок о победе застал его на кухне. Решил, что это розыгрыш, и попросил отцепиться.

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