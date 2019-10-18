Американцы сняли клип с заключенными в колонии под Киевом

12 заключенных колонии в Киевской области приняли участие в съемки клипа американской группы Slenderbodies. Фото: the-village.com.ua

Американская инди-поп группа Slenderbodies сняла клип в Бориспольской исправительной колонии №119 в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. 12 актеров выбрали среди заключенных, которые там отбывают наказание.

Видео на песню Arrival летом снимала украинская студия 23/32 Films и английская Pulse Films UK. Со съемочной группой работал психолог-криминалист, который учил корректно общаться с арестантами, сообщает The Village.

"Нам написали коллеги из Лондона и предложили снять нестандартный видеопроект, где локацией является тюрьма, а в кастинге участвуют настоящие заключенные. У нас была идея: разрушить все стереотипы о местах лишения свободы и людях, которые там находятся. В то же время мы понимали всю социальную ответственность, - рассказывает продюсер Даша Дерягина. - После всех переговоров в качестве локации нам предложили колонию в Киевской области, где находятся около 600 заключенных. Максимальный срок заключения - 15 лет. Степень тяжести преступлений: от разбоя до убийств.

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Арестанты, хотя и сдерживали чувства, но были по-настоящему искренними. В свою очередь, их слова вызвали шквал эмоций внутри каждого из нас. Таких историй, как у этих ребят, ни за что не придумаешь. Я поняла, что там сидят такие же люди, как мы с вами. Просто однажды они сделали большую ошибку, после которой общество вычеркнуло их из своих рядов навсегда, навесив ужасных ярлыков.

Через две недели после съемок нам позвонил начальник тюрьмы и сказал, что многих ребят невозможно узнать: их поведение и социально-моральные установки изменились. У многих появилась цель. А были и такие, кто через несколько месяцев после съемок проекта досрочно вышли за образцовое поведение.

Деньги, которые мы заплатили тюрьме за съемки, потратили на закупку стройматериалов и ремонт здания".

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Около 50 заключенных колонии приняли участие в отборе для съемок. С каждым записали интервью, в котором просили рассказать о себе. Некоторые философские размышления, которые звучат в клипе, для западного зрителя сопровождаются титрами. Съемки длились 3 дня.