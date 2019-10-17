В самом романтическом клипе "Антитела" использовали домашнее видео

В новом клипе к песне "Будет сын" использовали домашнее видео семьи Тополи. Фото: официальное видео группы

Группа "Антитела" презентовал новый клип с эксклюзивным архивным видео семьи Тараса и Елены Тополи.

Видео к романтической песни "Будет сын" недавно появилось на официальном YouTube-канале группы.

Это пятая композиция из альбома Hello, которая получила видеоподдержку.

Песню "Будет сын" с момента релиза прослушала рекордное количество людей. На YouTube канале группы "Антитела" она набрала более 500 тыс. просмотров. Поклонники группы окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов в 2019-м". Говорят, что от песни невозможно сдержать слез.

В течение 6 месяцев "Антитела" получили большое количество видео, где молодые танцуют первый танец именно под "Будет сын". Эти домашние видео вдохновили группу к идее видеоклипа, которая близка многим: зарождение новой семьи, продолжения рода и, конечно же, совместная работа и искренние эмоции радости из-за возможности быть вместе.

В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в частную жизнь.

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Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба фронтмена "Антител", хроника взросления сыновей, а также досуг супругов.

Съемки провели на живописной винодельне Бейгуш в Николаевской области.

Группа "Антитела" объявила дополнительный концерт в столичном Дворце спорта, который состоится сегодня. Ним завершается украинский тур в поддержку альбома Hello.

Вокалиста группы "Антитела" Тараса Тополю пытались убить. Когда вышел из аптеки, в нескольких метрах от него сработал взрывной пакет. Происшествие случилось на прошлой неделе. Музыкант сразу же вызвал полицию, которая осмотрела место взрыва и опросила свидетелей.