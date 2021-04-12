Алексиевич пишет книгу о протестах в Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 693
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 261
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 918
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2547
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1062
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 891
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2520
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1998
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 711
Фото
Все фото
10
21
6
5
4
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Видео
Все видео
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
Ребенок чуть не утонул. Воспитатель детсада просил не снимать
Ребенок чуть не утонул. Воспитатель детсада просил не снимать
Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana
Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
Вышел трейлер "Черной вдовы" от Marvel
Вышел трейлер "Черной вдовы" от Marvel
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 801
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2547
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 711
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 450
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 279
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 00:45

Алексиевич пишет книгу о протестах в Беларуси

  Комментировать
Алексиевич пишет книгу о протестах в Беларуси
Белорусская писательница и оппозиционерка Светлана Алексиевич пишет новую книгу, которая будет посвящена массовым протестам против режима Александра Лукашенко, начавшиеся в августе 2020 года. Фото: BBC

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич пишет новую книгу, которая будет посвящена массовым протестам против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

"Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания. И у всех есть ощущение потрясения и растерянности. Мы хотим построить независимую, богатую страну. Но как? Мы живем между двух угроз: Лукашенко и России", - сказала Алексиевич.

При этом выразила надежду, что Лукашенко уйдет с поста раньше, чем она успеет дописать книгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы должны победить без стрельбы - нобелевская лауреат Алексиевич

В Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Легитимность режима Лукашенко не было признано ЕС, США, Украины и большинством демократических стран мира. Режим применяет против демонстрантов жесткие репрессии и массово арестовывает их.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алексиевич пишет книгу о протестах в Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 14463
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 12672
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 10161
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7462
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 1 Просмотров: 6246
Культура
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
10
 Просмотров: 1422
Выпустят неизданный альбом Принса. В нем критикует политиков и соцсети
Выпустят неизданный альбом Принса. В нем критикует политиков и соцсети Просмотров: 45
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
 Просмотров: 297
Ребенок чуть не утонул. Воспитатель детсада просил не снимать
Ребенок чуть не утонул. Воспитатель детсада просил не снимать
 Просмотров: 513
"Из-за фильмов о непутевых украинцах теряем самоидентификацию"
"Из-за фильмов о непутевых украинцах теряем самоидентификацию"
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
В России разбился президентский самолет
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Голосов: 85
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть