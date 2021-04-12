Алексиевич пишет книгу о протестах в Беларуси

Белорусская писательница и оппозиционерка Светлана Алексиевич пишет новую книгу, которая будет посвящена массовым протестам против режима Александра Лукашенко, начавшиеся в августе 2020 года. Фото: BBC

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич пишет новую книгу, которая будет посвящена массовым протестам против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

"Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания. И у всех есть ощущение потрясения и растерянности. Мы хотим построить независимую, богатую страну. Но как? Мы живем между двух угроз: Лукашенко и России", - сказала Алексиевич.

При этом выразила надежду, что Лукашенко уйдет с поста раньше, чем она успеет дописать книгу.

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В Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Легитимность режима Лукашенко не было признано ЕС, США, Украины и большинством демократических стран мира. Режим применяет против демонстрантов жесткие репрессии и массово арестовывает их.