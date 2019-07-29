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понедельник, 29 июля 2019 19:00

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом": режиссер "Аквамена" снимет фильм ужасов

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&quot;Я знаю, что вы сделали прошлым летом&quot;: режиссер &quot;Аквамена&quot; снимет фильм ужасов
Джеймс Вон снимет ремейк фильма ужасов 1997-го. The Myers House NC

Режиссер Джеймс Вон снимет ремейк фильма ужасов "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 1997 года. Спенарий напишет Шей Хаттон.

Компания выпускников весело проводит время на берегу моря. На обратном пути они сбивают пешехода. Решают убрать доказательства и сбрасывают тело в море. Ровно через год они получают письмо. В нем написано "я знаю, что вы сделали прошлым летом", по сюжету.

Дата выхода пока неизвестна.

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16 июля в украинский прокат вышел фильм "Солнцестояние". Древний мистический праздник, который отмечается в середине лета. В Шведской провинции один раз в 90 лет проводится уникальный обряд с жертвоприношением. Туда приезжает группа американских антропологов. Они сталкиваются с ужасными событиями.

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