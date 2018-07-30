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вторник, 31 июля 2018 03:28

"Я был пьян в зюзю" - актер рассказал, как снимали фильм "Брама"

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Автор: кадр из фильма "Брама"
  "Брама" - это фильм о семье, о семейных ценностях - Ярослав Федорчук
"Брама" - это фильм о семье, о семейных ценностях - Ярослав Федорчук

26 июля в украинских кинотеатрах стартовал прокат фантастического фильма ужасов "Брама", режиссера Владимира Тихого. Ленту сняли по пьесе львовского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен".

По мотивам произведения также существуют две постановки. "Сталкеры" - совместная Театра "Золотые ворота" и Киевского академического Молодого театра. "Баба Прися" - спектакль Львовского академического театра им. Леси Украинки. Ярослав Федорчук играет Вовчика в ней, и в фильме. Он рассказал Gazeta.ua о ленте.

"Брама" - это фильм о семье, о семейных ценностях. Поймете это, когда посмотрите.

Это - оптимистическое кино. Спектакли "Сталкеры" или же "Баба Прися" заканчиваются светом, неким высвобождением. В фильме я этого не проследил. Но все же надежда постфактум остается. Это главное".

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Первая читка пьесы Павла Арье состоялась во Львовском академическом театре им. Леся Курбаса.

"Первой бабой Присей была актриса Лидия Данильчук, - говорит Ярослав Федорчук. - Когда я услышал и увидел, как она читает эту роль, то понял: она и есть та самая баба Прися, которую я бы хотел видеть в этом спектакле. Кто бы после не играл эту роль, но госпожа Лида Данильчук - моя баба Прися.

И читка была невероятной и очень важной, без нее не было бы и "Брамы".

Актер вспомнил о забавном моменте со съемок.

"Кино очень насыщенное аллегориями, подтекстами. Зрителям есть над чем думать. Но расскажу о самом забавном моменте из моих съемок. Есть в фильме сцена, где я ныряю в воду. Снимали мы ее в конце октября, было холодно. Все волновались, чтобы я не простудился после того погружения. Поэтому снять эти кадры мы должны біли с первого дубля. Я нырнул, все быстро отсняли, режиссер сказал "стоп!", и ко мне подбежала вся съемочная команда. Раздевают меня, снимают аквакостюм, верхнюю одежду, растирают тело спиртом, водкой. И дают эту водку пить. Всех этих помощников было так много, что когда я от каждого по тем нескольким граммам выпил, мой съемочный день закончился. Я был пьян в зюзю".

Презентовали первый официальный трейлер экшена "Дикое Поле" режиссера Ярослава Лодыгина, снятого по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. В широкий украинский прокат фильм выйдет 8 ноября.

Автор: Марьяна Чорниевич
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