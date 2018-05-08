"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская

Ирма Витовская считает, что самое интересное - играть человека в момент слома. Фото: Сергей Старостенко

В фильме "Тайный дневник Симона Петлюры" Ирма Витовская сыграла роль Ольги - жены главного атамана войск УНР. Ее персонаж раскрывает, какой Петлюра дома.

О работе в этой картине актриса рассказала в интервью gazeta.ua.

"В "Дневнике" есть постельная сцена. Я боюсь смотреть украинское кино с интимными моментами, жмурюсь - мы так долго не умели этого делать. Здесь ее решили правильно. Этот момент для моего персонажа кульминационный. Встречаются в гостинице в Париже. Они постоянно должны прятаться, бояться. Ольга говорит: "Я выходила не за атамана, а за парня, который хорошо пел и мне нравился". Есть слабина женщины, которая устала. Когда Муравьев (командир отрядов Красной гвардии, организатор массовых убийств в украинской столице в 1918 году. - gazeta.ua) стоит под Киевом, она говорит: "Все едут!" Будто подбивает его бежать. А потом осекается - понимает, кому она это говорит. Играть человека в момент слома - самое интересное", - говорит Ирма Витовская.

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"Тайный дневник Симона Петлюры" снял режиссер Олесь Янчук, с которым у Витовской уже был опыт сотрудничества.

"Я не отказываю Олесю Спиридоновичу Янчуку. Дебютировала в его "Ненпокоренном" 2001 года - сыграла связную Нюсю с Гришей Гладием. Очень театрально играла, переигрывала. Наш украинский кинематограф вообще этим болел. Затем снялась в его "Железной сотни", в фильме "Владыка Андрей". И вот сейчас - сыграла жену Петлюры", - говорит актриса.

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Съемки проходили в Украине - во Львове, на Киевщине и на территории киностудии Довженко, а также в Париже. Главные роли исполнили: Сергей Фролов, Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий.

"Этот фильм раскрывает правду о личности Петлюры, имя которого на целое столетие был испоганено советской пропагандой. Из него сделали погромщика, антисемита. Наш фильм рассказывает, что это было совсем не так", - рассказывал Олесь Янчук.

Полную версию интервью с Ирмой Витовской читайте здесь.

"Тайный дневник Симона Петлюры" — украинский историко-биографический фильм. Госкино выделило на ленту 23,6 млн грн - половину от стоимости производства. Сюжет охватывает период жизни Симона Петлюры, когда тот находился в эмиграции в Париже, до того дня, когда его убил московский киллер Самуил Шварцбард. История рассказывает о плане уничтожения Петлюры и последние дни его жизни. Выход ленты на экраны запланирован на осень 2018 года.