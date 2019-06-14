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суббота, 15 июня 2019 03:28

"97% украинцев захотят стать русскими" - в Британии представили шокирующий сериал

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&quot;97% украинцев захотят стать русскими&quot; - в Британии представили шокирующий сериал
Сериал "Годы и годы" ( "Years and Years") имеет 6 эпизодов. Фото: из открытых источников

Шестисерийный телевизионный сериал "Years and Years" стартовал в Великобритании на BBC One 14 мая. Его режиссер - Рассел Т. Дэвис.

В нем рассказывается о жизни британской семьи среднего класса в 2019-2034гг.. Изображено будущее, которое совсем рядом, и которого некоторые боятся: войны, экономический упадок, триумф популистов.

Не обошел сериал вниманием и Украину. В первой серии на 13:35 телевидения фоном сообщает об увеличении наплыва беженцев из Украины. А на 19:55 один из героев сериала рассказывает, что 97% украинцев проголосовали за российское гражданство.

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Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории телевидения. 5-серийный фильм снимали в прошлом году в Киеве и Вильнюсе, Литва. Действие происходит после взрыва 4-го реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Показывают эвакуацию жителей Припяти, спасательную операцию, последствия катастрофы и расследование причин.

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