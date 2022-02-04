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пятница, 04 февраля 2022 16:28

"95 квартал" – это прямая диверсия" - Іван Семесюк

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&quot;95 квартал&quot; – это прямая диверсия&quot; - Іван Семесюк
Новым проектом Ивана Семесюка стало ютуб-шоу "Інструкція.ЮА". Фото: Olga Zakrevska

Новым проектом художника, писателя, музыканта Ивана Семесюка стало ютуб-шоу "Інструкція.ЮА" об украинских идентичностях.

"До сих пор считать, что все украинское сельское – колониальная оптика восприятия. Зеленский создавал это поле еще задолго до того, как стал президентом. "95 квартал" – это прямая диверсия. Презирают украинство и вульгарно это артикулируют", - говорит Семесюк. - На самом деле за 30 лет появилась настолько мощная современная урбанистическая украинская культура, что нужно быть тупым, чтобы этого не видеть и прикалываться над рогатыми селюками. Люди, которые не пользуются украинским языком, потому и не знают, а что там в той украинской культуре происходит. Заложники своего угла зрения.

Но, к счастью, мы все-таки сохранили украинский как основной инструмент. И Киев за 42 года, которые здесь живу, совершенно изменился. Я родился фактически в "Новосибирске". В обычном русском городе. Хоть и ходил в украинскую школу, но языком общения был русский.

Наши миры несовместимы. Придется признать. То есть языки могут быть рядом, но не сосуществовать в проекте. Потому что за этим совершенно разные культурные коды. Украина полностью перейдет на украинский. Даже Одесса.

Символы, которые могут объединять нас, продуцируются именно из украиноязычной культуры. А русскоязычная у нас практически не производится. Это говорит о том, что русский язык функционально здесь умирает. Есть только копии московского масскульта, как Потап и Настя. Еще 5-10 лет тому назад знакомые, начинавшие свой писательский путь, первые пару книг на русском языке издавали. Но это все потеряло смысл. Любой творческий человек это чувствует.

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До сих пор нет украинского Моргенштерна. И это проблема.

Значит, нужен какой-нибудь украинский аналог. К примеру, в украинском стендапе на восьмом году войны начались процессы перехода на государственный язык. Посмотрел Андрея Щегеля, и это было смешно. Вообще я почти не потребляю украинский юмор, потому что он такой, что плакать хочется чаще всего, слабый. А здесь прямо огонь. В лучших традициях американского стендапа, но при этом сама вибрация, ситуации, вокруг которых шутки – очень украинские. Такие вещи должны произойти еще в спорте. Это важно. Людям хочется героев. У нас ведь любят бокс и футбол. А боксеров реально украинских топовых просто нет. Потому что Усик и Ломаченко – ватаны".

Полную версию разговора с Иваном Семесюком читайте в номере журнала "Країна" за 3 февраля.

Иван Семесюк сооснователь художественного направления "жлоб-арт". В 2016 году создал музыкальную группу "Пирятин". Также участник альт-фолк группы Ukiez, где вместе с коллегами объединяет украинские и атлантические музыкальные традиции. Автор книг "Щоденник Україножера", "Фаршрутка", "Еволюція або смерть! Пригоди павіана Томаса", "Нема чим робить", "Серце апачі". Для "Суспільного" сняли 12 выпусков "Інструкція.ЮА" - ютуб-шоу об украинских идентичностях.

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Дата
04
февраля

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