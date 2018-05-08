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вторник, 08 мая 2018 15:17

7 событий, ради которых стоит посетить Kyiv Comic Con

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Крупнейший украинский фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con состоится 19-20 мая. В столичном Украинском доме пройдут презентации кино- и анимационных проектов, комиксов и видеоигр, лекции и воркшопы. Участники косплея продефилируют в образах и костюмах любимых героев из самых известных фильмов, фантастических произведений и комиксов. Gazeta.ua выбрала в программе фестиваля 7 событий, которые стоит не пропустить на Kyiv Comic Con.

Презентация полнометражного приключенческого экшна "Дикое поле", снятого по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана - 19 мая, 18:30

Допремьерная презентация полнометражного приключенческого экшна "Дикое поле", снятого по мотивам романа-бестселлера "Ворошиловград" Сергея Жадана - это уникальная возможность увидеть рабочие кадры фильма и заглянуть за кулисы съемочной площадки.
Режиссер ленты Ярослав Лодыгин расскажет о работе над проектом, откроет тайну, как "Ворошиловград" превратился в "Дикое поле" и поделится интересными историями со съемок. Продюсер Владимир Яценко ответит на самые провокационные вопросы, анонсирует дату выхода фильма в широкий прокат и, если будет в хорошем настроении, представляет первый официальный постер и трейлер картины.

 

Встреча "Легенды украинской анимации" - 20 мая, 17:00

Сколько времени уходит на "рождение" героя? Как заниматься анимацией без компьютера? Как придумывать непредсказуемые сюжетные повороты? Вас ждут интересные истории о создании любимых героев, профессиональные секреты и "фишки" от настоящих мастеров своего дела.
Участники - Давид Черкасский, который работал над созданием мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ", а также Евгений Сивоконь и Эдуард Кирич - создатели бессмертного цикла мультфильмов "Казаки". Модерировать встречу будет киновед Сергей Трымбач.

 

Презентация полнометражного исторического экшн-фильма "Захар Беркут" - 20 мая 13:00

Авторы украинского фэнтези "Сторожевая застава" компания Kinorob и режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев представляют новый масштабный кинопроект - исторический экшн "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко. Режиссер Ахтем Сеитаблаев расскажет, как превратить классическое произведение в современное кино, а также откроет тайну, где именно состоятся съемки. Автор сценария Ярослав Войцешек расскажет, насколько сюжет ленты отличается от оригинального произведения, появятся ли новые герои и поделится впечатлениями от совместной работы над сценарием с американским коллегой. Продюсер фильма Егор Олесов - об основательной подготовке к съемкам, об экспедиции в Карпаты и сотрудничестве с историками и экспертами, а также ошеломит масштабом запланированных сцен с визуальными эффектами и поделится планами на будущие ленты. А художник по костюмам Антонина Белинская расскажет о работе своей команды и чем она вдохновлялась, создавая образы героев фильма, и впервые покажет эскизы костюмов главных персонажей.

Презентация комиксов: издательство Vovkulaka - 20 мая, 13:30

Зимний Киев и нашествие мутантов, темное кельтское фэнтези в альтернативной Шотландии, сумасшедшие космические приключения пестрой банды ... Новую эксклюзивную информацию и материалы по комиксам "Тишина", "Отшельники" и "Банда" вы сможете увидеть и услышать только на презентации издательства Vovkulaka

Свой, чужой, другой в эпопее Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени" - 20 мая, 20:00

Мир эпопеи Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", как и наш собственный мир, находится в состоянии нарушенного равновесия. Смещены границы, спутаны координаты, разрушен привычный образ мира, простота и понятность черно-белых представлений о мироздании и прямолинейных этических нормах отошли в прошлое. Где грань между другом и врагом, своим и чужим, человеком и не человеком? Может ли человек контролировать мир, в котором живет? Какими нормами определяется этика отношений между персонажами и когда происходит конфликт этических систем? Каковы возможные сценарии развития событий в "Песни льда и пламени" и на которые мифологические модели они опираются? Можно ли приручить смерть? Что общего между белыми скитальцами и духами болезней в архаических мифологиях? Возможна встреча волка и льва вне плоскости геральдики? Как мифология влияет на экологическую этику Джорджа Мартина? Какова градация перехода от естественного к культурному? Об этом - в лекции Ирины Борисюк, литературоведа, журналистки, кандидата филологических наук, доцента кафедры литературоведения Национального университета "Киево-Могилянская академия".


"Спецэффекты по-украински: в стране чудес": встреча профессионалов - 20 мая, 15:30

Устроить снегопад среди лета, напустить жару зимой или прикурить от горящей руки. Это все умеют те, для кого чудеса стали профессии - профессионалы с VFX (Visual Effects). Сегодня трудно представить фильм без визуальных спецэффектов. Над их созданием в одном полнометражном фильме могут работать десятки и даже сотни специалистов по всему миру. И в последние годы все чаще в титрах мировых блокбастеров можно увидеть украинских специалистов.

Побывать за кулисами кинопроизводства и увидеть как создаются яркие визуальные спецэффекты, узнать от лучших украинских профессионалов, как работает индустрия в целом и какие фундаментальные навыки нужны будущему специалисту, а также яркие бэкстейдж видео создания спецэффектов от ведущих украинских студий - все это можно узнать на встречи "Спецэффекты по-украински: в стране чудес".


"Песочный человек" Путеводитель по стране снов - лекция Михаила Назаренко, 19 мая, 18:00

Именно благодаря серии комиксов о Морфее - Сэндмене, Песочном человеке, обладателе Страны Снов - Нил Ґейман получил популярность, на которую не ожидал. Многие считают, что эти 76 историй, которые образуют единую и продуманную до мелочей эпопею, остаются лучшим его произведением. Как возникла эта история (и какое отношение она имеет к трем предыдущим инкарнациям Сэндмена во вселенной DC), почему она написана и нарисована именно так, на что обращать внимание и чего ожидать в следующих томах (от конвента серийных убийц до Шекспира и от ада до рая) - обо всем этом узнаете на лекции на Михаила Назаренко.

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О прошедшем фестивале можно прочитать в репортаже Елены Павловой "Укрмен, Каратель, Кличко-Халк и Сын Порошенко - на Киев Комик Коне искали украинских супергероев"

Автор: Gazeta.ua
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  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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