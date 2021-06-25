5 топовых премьер недели: на что сходить в кино

На этой неделе в украинский прокат выходят украинская лента об отечественной музыке, три триллера и киношедевр 1980-х.
Усатый фанк - реж. Александр Ковш, Украина
Лента рассказывает об отечественной эстраде 1970-х, которую создатели ленты называют золотой эпохой украинской популярной музыки.
"Гражданам СССР не было необходимости слушать Джеймса Брауна, Фрэнка Заппу или Pink Floyd - так считала партия. Но все изменилось в конце 1960-х. По указанию политбюро в Украине начали массово появляться ВИА, которые должны были заменить советской молодежи западные рок-группы. Но вместо лояльных к партии исполнителей, власти получили современную и самобытную музыкальную сцену. Несмотря на ограничения, ансамбли 1970-х создавали стильные песни неописуемой красоты. Собирали стадионы и многотысячные залы, но сейчас их композиции почти забыты ", - говорится в анонсе.
"Большинство из этих ансамблей звучат актуально и сегодня. "Візерунки шляхів", "Арніка", "Водограй", "Жива вода" и другие ВИА имеют настоящий драйв, оригинальность и какую-то неподдельную подлинность. Именно поэтому, наверное, эта музыка пережила и притеснения советской системы, и десятилетия забвения", - говорит автор идеи и сценария Виталий Бардецкий.
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Премьера фильма состоялась в прошлом году на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость".
Телохранитель жены киллера - реж. Патрик Хьюз, США
Это сиквел комедии "Телохранитель киллера". Бодигард Майкл Брайс пытается отдохнуть в отпуске, но ему приходится сойтись с давними знакомыми - наемным убийцей Дариусом Кинкейд и его сумасшедшей женой. Вместе они должны предотвратить кибератаку, которая может привести к краху Европейского Союза, по сюжету.
В ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек. А также Морган Фриман, Антонио Бандерас, Гэри Олдман.
Легенда о пианисте - реж. Джузеппе Торнаторе, Италия, Великобритания и Франция
Это повторный прокат фильма 1988-го "Легенда о пианисте" итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе. Тим Рот играет пианиста-виртуоза, родившегося на пароходе "Вирджиния" в первый день XX в. Он вырос и прожил всю свою жизнь на океанском лайнере, который курсировал между Америкой и Европой, ни разу не ступив на землю.
Значительная часть съемок проходила в Одессе. В частности, первые кадры фильма сняли на Потемкинской лестнице. Также режиссер вдохновлялся Сергеем Эйзенштейном.
Флэшбек - реж. Кристофер МакБрайд, Канада
У Фредерика практически идеальная жизнь - престижная работа и авторитет общества. Однако его начинают преследовать видения о девушке по имени Синди, которая исчезла, когда они учились в старших классах. Чтобы погрузиться в свое прошлое и разобраться в деле, Фредерик использует наркотик под названием "Меркурий", по сюжету.
В ролях: Дилан О'Брайен, Майка Монро.
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Хищники - реж. М. Дж. Бассетт, США и Кения
Семья американцев приезжает на каникулы в Кению. Едут на сафари. После нападения носорога теряют транспорт и связь. Оказываются один на один с хищниками саванны, по сюжету.
В Киеве проходит "Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр украинского кино в столичном парке имени Шевченко будет работать с 25 июня по 25 августа. Начало всех сеансов в 21:00. Вход на показы бесплатный.
Программа первой недели нынешнего "Киновернисажа под открытым небом":
25 июня - "Бесславные крепостные", реж. Роман Перфильев, 2020 г.
26 июня - "Крепость Хаджибей", реж. Константин Коновалов, 2020 г.
27 июня - "Цена правды", реж. Агнешка Холланд, 2019 г.
28 июня - "Атлантида", реж. Валентин Васянович, 2019 г.
29 июня - "Человек с табуретом", реж. Ярослав Попов, 2019 г.
30 июня - "Только чудо", реж. Елена Каретник, 2019 г.
1 июля - "Брама", реж. Владимир Тихий, 2017 г.
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