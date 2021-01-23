"1 + 1" отрицает, что снял жалобы с канала Geek Journal

Телеканал 1 + 1 не отзывал жалобы о нарушении авторских прав на YouTube-канал. ФОТО: Geek Journal

Телеканал 1 + 1 не отзывал жалобы о нарушении авторских прав на YouTube-канал украиноязычных киносмотра Geek Journal.

Об этом заявила группа 1 + 1 media в прессрелизе.

"Сейчас видео, на которые креатор канала не было авторских прав, на видеохостинге отсутствуют, что и было целью жалоб".

В 1 + 1 media подчеркнули, что отправили жалобы через "незаконное использование автором контента 1 + 1 media", а канал был заблокирован по решению YouTube.

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Ранее "1 + 1" пожаловался в YouTube на украинского блогера с псевдонимом Тайлер Андерсон и его канал "Geek Journal - Новости кино и сериалов". В результате чего канал мог быть закрытым.

Блогер опубликовал критическое видео в адрес телеканала под названием "Как потерять все за 30 лет? Когда" 1 + 1 "стал" г + г "? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".

Он похвалил ранние продукты "плюсов" и раскритиковал нынешний контент телеканала.

В сети быстро отреагировали на жалобы 1 + 1: начал распространяться хэштег #SaveGeekJournal в знак поддержки YouTube-канала.

За 5 лет работы YouTube-канал "Geek Journal - Новости кино и сериалов", за которые еженедельно выпускали видео, канал добился 100 тыс. Подписчиков. Это 1-й украиноязычный канал о кино, который получил многотысячную аудиторию.