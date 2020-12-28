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понедельник, 28 декабря 2020 16:33

Звездные новинки: Руслан Сеничкин готовит новогоднее печенье в печенье
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Звездные новинки: Руслан Сеничкин готовит новогоднее печенье в печенье
Фото: Фото предоставила пресс-служба телеканала 1 + 1
Звездные новинки: Руслан Сеничкин готовит новогоднее печенье в печенье
Звездные новинки: Руслан Сеничкин готовит новогоднее печенье в печенье
Звездные новинки: Руслан Сеничкин готовит новогоднее печенье в печенье
Звездные новинки: Руслан Сеничкин готовит новогоднее печенье в печенье

Торт на новогоднем столе выглядит слишком традиционно. Интереснее испечь "печенье в печенье".

Его рецепт раскрыл Руслан Сеничкин, ведущий программы "Завтрак с 1 + 1".

"Для меня секретный ингредиент в этом десерте - именно морская соль. Она является естественным усилителем вкуса. Поэтому попробуйте печенье в печенье на контрасте", - пояснил ведущий.

Ингредиенты:

Мука - 270 г

Кукурузный крахмал - 1 ч. л

Сода - 1 ч. л.

Растопленное сливочное масло -160 г

Коричневый сахар - 135 г

Обычный сахар - 100 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

1 яйцо + 1 жовток,

Арахисовая паста - 2 ст. л.

Черный шоколад - 175 г

Соленые крендельки

Морская соль на присыпка

Приготовление:

Смешать сухие ингредиенты: кукурузный крахмал, соль, соду и муку. Перемешать все венчиком.

В отдельную миску положить сливочное растопленное масло. Добавить яйцо и один желток, две разновидности сахара и немного ванили. Все перемешать. Когда ингредиенты более или менее перемешались, добавить сюда арахисовой пасты.

Смешать эти 2 смеси. Можно добавить сюда шоколадных капель, или натертый черный шоколад. Также залежи раздавлены рукой наши кренделя, которые надо просто раздавить руками.

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Хорошо вымешать тесто и положить отдохнуть на 2 часа в холодильник. Сделать руками шарики, сверху посыпать морской солью и поставить в печь. Там 10 градусов, следить 25 минут.

За 2 недели до Рождества принято печь штоллен. Это рождественский кекс на дрожжевом тесте родом из Германии. В нем должно быть много цукатов, изюма, орехов. Как ни странно в выпечке должно быть алкоголь, благодаря которому эта праздничная выпечка долго сохраняется.

Автор: Екатерина Романчук
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