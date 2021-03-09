Заварные, шоколадные и с петрушкой: какие блины приготовить на Масленицу

С 8 марта украинцы празднуют Масленицу, главным блюдом которой являются блины. Их выпекают на воде, молоке и кефире. Сдабривают различными сиропами, сметаной, вареньем, шоколадом или сахарной пудрой. Выпекают сладкие и соленые, все зависит от вкусовых предпочтений.
Заварные блины на кефире
Ингредиенты:
кефир - 2 стакана
мука - 2 стакана
яйца - 2 шт.
соль, сахар - по вкусу.
Приготовление:
Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать и взбить венчиком. В стакан кипятка добавить соду. Размешать и вылить в тесто и оставить на 5 минут. Добавить масло. Блины жарить на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны. Украсить фруктами.
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Шоколадные блины
Ингредиенты:
киви - 3 шт.
бананы - 2 шт.
вода - 3/4 стакана
молоко - 3/4 стакана
мука пшеничная просеянную - 1 стакан
яйца - 3 шт.
соль - 1/4 ч. л.
масло сливочное - 3 ст. л.
масло - по вкусу
какао - 1 ст. л.
сметана -150 г
сахар - 50 г.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты до однородности. Выпекать блины с двух сторон. Сметану взбить с сахаром и ею смазать блины. Добавить фрукты и нарезать на куски. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.
Сырные блины с петрушкой
Ингредиенты:
мука - 1 стакан
молоко - 1.5 стакана
сыр твердый - 150 г
яйца - 2 шт.
петрушка - 1 пучок
разрыхлитель - 1 ч. л.
сахар - 1 ч. л.
соль - 1 ч. л.
масло - 1 ст. л.
масло - 50 г
чеснок - 1 зубец.
Приготовление:
Сыр натереть на мелкой терке. Очищенную петрушку, чеснок мелко нарезать. Яйца взбить миксером с солью и сахаром в пену. В подогретое молоко влить яичную массу и перемешать. Добавить просеянную муку. Всыпать сыр, чеснок, измельченную зелень. Влить масло и смешать. Жарить блины на разогретой и смазанной маслом сковороде. Готовое блюдо смазать кусочком сливочного масла.
Блины любят кулинары со всего мира. Их можно подавать на закуску, основное блюдо и даже десерт. Начинки добавляют самые разнообразные: джем, шоколад, сыр, мясо, овощи, ягоды и фрукты. Для приготовления лучше всего подходит пшеничная мука. Но также можно использовать гречневую или овсяную.
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