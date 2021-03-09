Заварные, шоколадные и с петрушкой: какие блины приготовить на Масленицу

С 8 марта украинцы празднуют Масленицу, главным блюдом которой являются блины. Их выпекают на воде, молоке и кефире. Сдабривают различными сиропами, сметаной, вареньем, шоколадом или сахарной пудрой. Выпекают сладкие и соленые, все зависит от вкусовых предпочтений.

Автор: Rama Khandkar: Pexels По желанию блины посыпают сахарной пудрой.

Заварные блины на кефире

Ингредиенты:

кефир - 2 стакана

мука - 2 стакана

яйца - 2 шт.

соль, сахар - по вкусу.

Приготовление:

Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать и взбить венчиком. В стакан кипятка добавить соду. Размешать и вылить в тесто и оставить на 5 минут. Добавить масло. Блины жарить на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны. Украсить фруктами.

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Автор: Anete Lusina: Pexels Украшают тертым шоколадом.

Шоколадные блины

Ингредиенты:

киви - 3 шт.

бананы - 2 шт.

вода - 3/4 стакана

молоко - 3/4 стакана

мука пшеничная просеянную - 1 стакан

яйца - 3 шт.

соль - 1/4 ч. л.

масло сливочное - 3 ст. л.

масло - по вкусу

какао - 1 ст. л.

сметана -150 г

сахар - 50 г.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты до однородности. Выпекать блины с двух сторон. Сметану взбить с сахаром и ею смазать блины. Добавить фрукты и нарезать на куски. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Автор: Eva Elijas: Pexels Готовые блины поливают сметаной.

Сырные блины с петрушкой

Ингредиенты:

мука - 1 стакан

молоко - 1.5 стакана

сыр твердый - 150 г

яйца - 2 шт.

петрушка - 1 пучок

разрыхлитель - 1 ч. л.

сахар - 1 ч. л.

соль - 1 ч. л.

масло - 1 ст. л.

масло - 50 г

чеснок - 1 зубец.

Приготовление:

Сыр натереть на мелкой терке. Очищенную петрушку, чеснок мелко нарезать. Яйца взбить миксером с солью и сахаром в пену. В подогретое молоко влить яичную массу и перемешать. Добавить просеянную муку. Всыпать сыр, чеснок, измельченную зелень. Влить масло и смешать. Жарить блины на разогретой и смазанной маслом сковороде. Готовое блюдо смазать кусочком сливочного масла.

Блины любят кулинары со всего мира. Их можно подавать на закуску, основное блюдо и даже десерт. Начинки добавляют самые разнообразные: джем, шоколад, сыр, мясо, овощи, ягоды и фрукты. Для приготовления лучше всего подходит пшеничная мука. Но также можно использовать гречневую или овсяную.