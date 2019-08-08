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четверг, 08 августа 2019 23:28

Вышивка на торте: показали яркие десерты с необычным оформлением
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Оформление тортов Виджил перекликается с текстильными традициями разных народов мира.
Фото: instagram.com
Оформление тортов Виджил перекликается с текстильными традициями разных народов мира.
Оформление тортов Виджил перекликается с текстильными традициями разных народов мира.
Оформление тортов Виджил перекликается с текстильными традициями разных народов мира.
Оформление тортов Виджил перекликается с текстильными традициями разных народов мира.

Художник-кондитер Лесли Виджил украшает торты кремовыми узорами, похожими на орнаментированную вышивку.

Чтобы достичь нужного эффекта, крем выкладывает аккуратными стежками. Пишет издание Bored Panda.

В оформлении большинства десертов Виджил преобладают мексиканские народные мотивы. Однако иногда в своих работах кондитер комбинирует орнаменты, традиционные для вышивки других народов.

"Мне нравится гармоничное сочетание текстильных традиций различных культур", — говорит Лесли.

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В британском городе Бирмингем недавно прошел конкурс кондитерского искусства. За победу на нем соревновались кондитеры из разных уголков Великобритании. Все представленные на конкурсе работы поражают оригинальностью замысла и мастерством его воплощения. Победительницей же стала Джейн Лешбрук со своим тортом под названием Arabella Catfish. Этот десерт потрясает реалистичностью. Изображает девочку, которой с помощью волшебной палочки и книги заклинаний удалось превратить кошку на полурыбу.

boredpanda.com
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