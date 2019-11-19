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вторник, 19 ноября 2019 15:54

Вкусные подсказки с чем есть и хранить сыр тофу

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Вкусные подсказки с чем есть и хранить сыр тофу
Сыр тофу подают с десертами Фото: facebook.com

Соевый сыр тофу незаменим для вегетарианцев. Он пополняет запасы аминокислот, железа, кальция и других микроэлементов. Те улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Укрепляют иммунитет и снижают риск возникновения камней в желчном пузыре.

Главное отличие тофу от других сыров в том, что его белок легко усваивается. Он не содержит животного жира, который является источником плохого холестерина.

Тофу содержит фитоэстрогены изофлавоны, которые имеют структуру, аналогичную женского гормона эстрогена. Поэтому снижают риск рака молочной железы и облегчают симптомы климакса.

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Тофу продается на развес или в герметичных контейнерах. Они не требуют охлаждения до тех пор, пока не будут открыты.

После вскрытия упаковки сыр необходимо промыть, залить водой и хранить в холодильнике. Чтобы сохранить тофу свежим в течение недели, воду следует часто менять.

Твердый тофу лучше всего подходит для выпечки и гриля, а мягкий - соусов, десертов и заправок для салатов.

Преимуществ у куриного мяса много, но потребителей волнует вопрос - насколько оно безопасно. Выращивание кур на птицефабриках ассоциируется со скармливанием им гормонов и антибиотиков вместе с комбикормом. Также ходят слухи, что перед продажей любое мясо, в том числе и курицу, накачивают водой для увеличения массы.

Чтобы проверить это, независимый Центр Экспертиз "ТЕСТ" решил провести сравнительные тесты куриного филе.

segodnya.ua
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