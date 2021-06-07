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суббота, 19 июня 2021 02:28

Вкусно и просто: три рецепта летних коктейлей, которые утоляют жажду

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В жару всегда хочется освежиться и почувствовать прохладу, хоть на мгновение. Летние коктейли - идеальный вариант, который не только утолит жажду, но и улучшит настроение. Все благодаря оригинальному вкусу, кислинке лайма и умеренным алкогольным ноткам.

Автор: Engin Akyurt from Pexels
  Время приготовления 5 минут.
Время приготовления 5 минут.

Дайкири

Ингредиенты:

Белый ром - 60 мл

Сок лайма - 30 мл

Сахарный сироп - 1 ч. Л.

Измельченный лед - 200 г

Приготовление:

Влить ром, сок лайма и сахарный сироп в шейкер. Добавить лед, накрыть крышкой и встряхнуть до охлаждения. Процедить в охлажденный бокал.

Пина Колада

Ингредиенты:

Белый ром - 30 мл

Ананасовый сок - 90 мл

Кокосовое молоко - 30 мл

Лед в кубиках - 50 г

Ананас - 1 долька

Приготовление:

Смешать ром, ананасовый сок, кокосовое молоко и лед в блендере. Перелить смесь в бокал и украсить готовый коктейль долькой ананаса.

Джин тоник

Ингредиенты:

Лед в кубиках - 150 г

Джин - 50 мл

Тоник - 150 мл

Лайм - 1 долька

Приготовление:

Наполнить высокий стакан льдом доверху. Влить туда джин и тоник, а после перемешать. Украсить коктейль долькой лайма.

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Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини любили этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах. В классическом варианте его готовят из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюквенную водку.

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