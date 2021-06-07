Вкусно и просто: три рецепта летних коктейлей, которые утоляют жажду

В жару всегда хочется освежиться и почувствовать прохладу, хоть на мгновение. Летние коктейли - идеальный вариант, который не только утолит жажду, но и улучшит настроение. Все благодаря оригинальному вкусу, кислинке лайма и умеренным алкогольным ноткам.
Дайкири
Ингредиенты:
Белый ром - 60 мл
Сок лайма - 30 мл
Сахарный сироп - 1 ч. Л.
Измельченный лед - 200 г
Приготовление:
Влить ром, сок лайма и сахарный сироп в шейкер. Добавить лед, накрыть крышкой и встряхнуть до охлаждения. Процедить в охлажденный бокал.
Пина Колада
Ингредиенты:
Белый ром - 30 мл
Ананасовый сок - 90 мл
Кокосовое молоко - 30 мл
Лед в кубиках - 50 г
Ананас - 1 долька
Приготовление:
Смешать ром, ананасовый сок, кокосовое молоко и лед в блендере. Перелить смесь в бокал и украсить готовый коктейль долькой ананаса.
Джин тоник
Ингредиенты:
Лед в кубиках - 150 г
Джин - 50 мл
Тоник - 150 мл
Лайм - 1 долька
Приготовление:
Наполнить высокий стакан льдом доверху. Влить туда джин и тоник, а после перемешать. Украсить коктейль долькой лайма.
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Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини любили этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах. В классическом варианте его готовят из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюквенную водку.
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