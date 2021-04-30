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пятница, 30 апреля 2021 16:07

Творожная пасха от судьи "Мастер шеф" подойдет для начинающих хозяек

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Автор: recept.ua
  Рецепты с МастерШеф: как приготовить творожную пасху
Рецепты с МастерШеф: как приготовить творожную пасху

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась семейным рецептом творожной пасхи. Она быстрее готовится и гарантированно получается нежной.

"Моя бабушка пекла в печи большую пасху с творога. А потом дети с радостью разбирали ее каждый по кусочку. Перед Пасхой самое время поделиться с вами рецептом вкусной и невероятно ароматной творожной пасхи", - объясняет специалист.

Об этом написала в своем Instagram.

Ингредиенты:

800 г сыра

100 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

200 г сгущенного молока

80 г кукурузного крахмала

800 г сметаны

5 яиц

цедра 1 апельсина

200 г цукатов или изюма

Приготовление:

Перетереть творог через сито, чтобы в готовой пасхе не ощущалось крупинок. Также важно тщательно растереть сливочное масло. Можно вместе с сыром или же отдельно, а затем вмешать в творог.

Смешать все ингредиенты и взбить до однородности. Насыпать крахмал. Цедру апельсина перетереть с сахаром и все хорошо перемешать.

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Советует не добавлять много цукатов и сухофруктов - в таком случае сырной массе будет труднее пропечься.

Чтобы корочка не стала слишком твердой, смажьте ее сверху теплым молоком. Готовность проверить деревянной палочкой.

Ромовая баба может заменить традиционные куличи. Ее по этому рецепту можно приготовить в форме для выпечки кекса. Готовить проще, а на столе она будет праздничный вид.

Благодаря своей особой рецептуре ромовая баба на вкус сочная и нежная.

Автор: Екатерина Романчук
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