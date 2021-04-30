Творожная пасха от судьи "Мастер шеф" подойдет для начинающих хозяек

Автор: recept.ua Рецепты с МастерШеф: как приготовить творожную пасху

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась семейным рецептом творожной пасхи. Она быстрее готовится и гарантированно получается нежной.

"Моя бабушка пекла в печи большую пасху с творога. А потом дети с радостью разбирали ее каждый по кусочку. Перед Пасхой самое время поделиться с вами рецептом вкусной и невероятно ароматной творожной пасхи", - объясняет специалист.

Об этом написала в своем Instagram.

Ингредиенты:

800 г сыра

100 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

200 г сгущенного молока

80 г кукурузного крахмала

800 г сметаны

5 яиц

цедра 1 апельсина

200 г цукатов или изюма

Приготовление:

Перетереть творог через сито, чтобы в готовой пасхе не ощущалось крупинок. Также важно тщательно растереть сливочное масло. Можно вместе с сыром или же отдельно, а затем вмешать в творог.

Смешать все ингредиенты и взбить до однородности. Насыпать крахмал. Цедру апельсина перетереть с сахаром и все хорошо перемешать.

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Советует не добавлять много цукатов и сухофруктов - в таком случае сырной массе будет труднее пропечься.

Чтобы корочка не стала слишком твердой, смажьте ее сверху теплым молоком. Готовность проверить деревянной палочкой.

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