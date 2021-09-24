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понедельник, 27 сентября 2021 02:29

Три блюда из картофеля и грибов, которые удивляют вкусом

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Грибной сезон в разгаре, поэтому самое время отправиться в лес на охоту. Грибы прекрасно сочетаются с картофелем. Их можно тушить, запекать или жарить. Такое блюдо станет украшением любого праздничного стола, ведь аппетитное, сытное и ароматное.

Автор: ua.depositphotos.com
  Картофель с грибами простая и дешевая пища, которая спасает от голода.
Картофель с грибами простая и дешевая пища, которая спасает от голода.

Тушеный картофель с грибами

Ингредиенты:

картофель - 500 г;

шампиньоны - 400 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

масло - 2 ст. л.;

чеснок - 1 зубец;

соль и перец - по вкусу;

вода - 150 мл.

Приготовление:

Картофель очистить, помыть и разрезать на восемь частей. В сковороде разогреть масло, выложить картофель в один слой и обжарить на сильном огне по 5 минут с каждой стороны. Посолить, поперчить по вкусу. Морковь нарезать брусочками, лук - полукольцами, измельчить чеснок. Добавить нарезанные овощи в сковороду. Жарить на среднем огне 10 минут, помешивая. Грибы помыть, обсушить и нарезать продольными полосками, добавить к овощам. Жарить еще 10 минут. Влить воду, накрыть сковороду крышкой и тушить еще 15 минут - до готовности картофеля. Периодически помешивать картофель. Готовое блюдо подать, посыпав укропом.

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Картофель, запеченный с грибами и мясом

Ингредиенты:

картофель - 5 шт.;

свинина - 500 г;

шампиньоны - 300 г;

лук - 1 шт.;

соль, перец черный молотый - по вкусу;

приправа прованские травы - 0,25 ч. л.;

масло - 2 ст. л.;

сметана - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

сыр твердый - 150 г;

чеснок - 1 зубец.

Приготовление:

Мясо нарезать небольшими кусками. Посолить, поперчить, выложить в смазанную маслом форму, сверху мелко нарезанный лук. Очищенные картофель и грибы нарезать ломтиками толщиной пять мм. Всыпать специи, влить масло и перемешать. Кусочки грибов и картофеля по очереди выложить поверх мяса. Отдельно смешать яйцо и сметану, добавить натертый сыр. Смешать измельченный чеснок и сметану. Запекать 50-60 минут при 180 °C, до золотистой корочки.

Картофель с грибами и мясом в горшочках

Ингредиенты:

картофель - 800 г;

свинина - 400 г;

грибы - 250 г;

лук - 1 шт.;

Твердый сыр - 100 г;

Сметана - 150 г;

вода - 100 мл;

масло - 4 ст. л.;

соль, перец черный молотый - по вкусу.

Приготовление:

Мясо обмыть холодной водой, обсушить и нарезать на кусочки примерно два на два см. Грибы порезать ломтиками, лук полукольцами, очищенный картофель кубиком. Разложить картофель по горшкам одинаковыми порциями. Всыпать специи. На сковороде разогреть две столовые ложки растительного масла и слегка обжарить мясо - 10 мин. В самом конце посолить и поперчить. Разложить свинину поверх картофеля. Обжарить грибы и лук до готовности и выложить в горшочки. Добавить в каждый по две столовые ложки сметаны и налить немного воды - примерно по 30 мл. Сверху посыпать тертым сыром. Запекать в духовке при температуре 200 °C около часа.

Сосиски не принято есть ежедневно, но они помогают при быстром перекусе. Чтобы он не был банальным, стоит пробовать новые блюда. Это могут быть легкие рецепты, которые понравятся детям и взрослым, например, ризотто с сосисками и помидорами.

unian.ua
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