Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости

Украинский кондитер Марина Иванченко. Фото: Уикенд

Украинский кондитер Марина Иванченко создает низкокалорийные сладости. Женщина на собственной кухне готовит макароны-картины, торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами.

"В обычном десерте – 1,5-2 тысячи калорий в одном кусочке. В моих десертах – около 150-200 калорий. Представьте, насколько вы станете здоровее и стройнее", – говорит кондитер, передает segodnya.ua.

В ее пирожных нет сахара, а муку и яйца опытный кондитер умело заменяет другими ингредиентами.

"Яйца можно заменить – яблоком, бананом, разрыхлителем обычным, которые мы все используем", – добавляет Марина Иванченко.

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Исследования последних десятилетий доказали, что потребление сахара приводит к проблемам со здоровьем. Многие люди стараются уменьшить потребление или вообще отказаться от продукта. Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тросниковым. И он не натуральнее сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а в тростниковому — примеси. Тростниковый сахар кажется менее сладким, но в чай его добавляют, пока не станет сладко. Об этом рассказала в.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.