Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому сказали об ошибке
Зеленскому сказали об ошибке
Просмотров: 2584
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 31152
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 360
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 306
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1863
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2880
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5328
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3564
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2205
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7668
Фото
Все фото
38
18
18
24
33
Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд
Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд
Поражают воображение: показали невероятные торты с кондитерской выставки
Поражают воображение: показали невероятные торты с кондитерской выставки
Женщина создает очаровательные картины, которые можно пить
Женщина создает очаровательные картины, которые можно пить
Мужчина превращает обычные бананы в произведения искусства с помощью ножа и карандашей
Мужчина превращает обычные бананы в произведения искусства с помощью ножа и карандашей
Шедевры на тарелке: женщина приучает сына к здоровому питанию оригинальным способом
Шедевры на тарелке: женщина приучает сына к здоровому питанию оригинальным способом
Видео
Все видео
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Ресторан затравили из-за блюда с тарантулом
Ресторан затравили из-за блюда с тарантулом
Повара поделились рецептом ветчины из арбуза
Повара поделились рецептом ветчины из арбуза
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 2115
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 333
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 495
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 171
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 04:25

Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости

  Комментировать
  Украинский кондитер Марина Иванченко. Фото: Уикенд
Украинский кондитер Марина Иванченко. Фото: Уикенд

Украинский кондитер Марина Иванченко создает низкокалорийные сладости. Женщина на собственной кухне готовит макароны-картины, торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами.

"В обычном десерте – 1,5-2 тысячи калорий в одном кусочке. В моих десертах – около 150-200 калорий. Представьте, насколько вы станете здоровее и стройнее", – говорит кондитер, передает segodnya.ua.

В ее пирожных нет сахара, а муку и яйца опытный кондитер умело заменяет другими ингредиентами.

"Яйца можно заменить – яблоком, бананом, разрыхлителем обычным, которые мы все используем", – добавляет Марина Иванченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дончанка рассказала, как создает конфеты из сыра

Исследования последних десятилетий доказали, что потребление сахара приводит к проблемам со здоровьем. Многие люди стараются уменьшить потребление или вообще отказаться от продукта. Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тросниковым. И он не натуральнее сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а в тростниковому — примеси. Тростниковый сахар кажется менее сладким, но в чай его добавляют, пока не станет сладко. Об этом рассказала в.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36578
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 33849
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 31152
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 28783
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22257
Кухня
Популярное утреннее блюдо открыли случайно
Популярное утреннее блюдо открыли случайно
 Просмотров: 828
В честь "Игры престолов" выпустили печенье
В честь "Игры престолов" выпустили печенье Просмотров: 18
Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд
Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд
38
 Просмотров: 3672
Что такое шаурма, о которой говорил Зеленский
Что такое шаурма, о которой говорил Зеленский Просмотров: 1071
Четыре продукта, которые старят лицо
Четыре продукта, которые старят лицо
5
 Просмотров: 6399
Больше всего комментируют
13
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
6
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1251
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua