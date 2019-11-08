Сырная тарелка: 15 идей изысканной подачи

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Сырная тарелка - обязательная закуска, которая должна быть на праздничном столе. Самое важное - правильно разложить сыры на тарелке. Они должны быть расположены по нарастающей вкуса - от мягких сыров к терпким и острым.

В Европе существуют правила ее оформления. Французы, например, настаивают на нечетном ассортименте сортов: 3, 5, 7.

Какой бы подход ни выбрали, самое важное - вытащить сыр из холодильника не менее, чем за 5 минут до подачи на стол.

Покупать сыры из двух видов молока - например, коровьего и козьего.

Выбирать различные типы - выдержанные (пармезан, грана падано, чеддер, маасдам, гауда), рассольные (моцарелла, сулугуни, брынза, фета), мягкие с белой и / или голубой плесенью (козий, камамбер, рокфор, бри, горгонзола, дор блю), копченые (копченая гауда, Черчилль).

Лучше купить 2-3 действительно хороших сыров вместо 10 посредственных. Чем больше сыров, тем сложнее гарантировать их сочетание с имеющимися напитками.

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Праздничный стол должен выглядеть идеально. Для этого подбираются яркую посуду, красивую скатерть, блестящие столовые приборы и оригинально сложенные салфетки. Важный их цвет и форма. Составляют салфетки так, чтобы при необходимости легко было вытереть губы или положить салфетку на колени. Когда не предусмотрена в трапезе закусочная тарелка, то вместо нее на стол кладут полотняную салфетку, сложенную вчетверо. Подробнее далее в статье.