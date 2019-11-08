 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 1224
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3366
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2773
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1170
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Фото
Все фото
14
8
13
14
42
Сырная тарелка: 15 идей изысканной подачи
Сырная тарелка: 15 идей изысканной подачи
Озадачит любого: праздничный торт замаскировали под индюшачью тушку
Озадачит любого: праздничный торт замаскировали под индюшачью тушку
Сервировка по-богатому: показали легкие способы складывания салфеток
Сервировка по-богатому: показали легкие способы складывания салфеток
Аппетитные совы и ежики: 15 идей осеннего декора кексов
Аппетитные совы и ежики: 15 идей осеннего декора кексов
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Видео
Все видео
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 909
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3366
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6651
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2997
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 288
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
воскресенье, 01 декабря 2019 00:51

Сырная тарелка: 15 идей изысканной подачи
14

  Комментировать

На тарелке выкладывают сыры от мягких до вяжущих и острых
Фото: idei-dekoru.com
На тарелке выкладывают сыры от мягких до вяжущих и острых
На тарелке выкладывают сыры от мягких до вяжущих и острых
На тарелке выкладывают сыры от мягких до вяжущих и острых
На тарелке выкладывают сыры от мягких до вяжущих и острых

Сырная тарелка - обязательная закуска, которая должна быть на праздничном столе. Самое важное - правильно разложить сыры на тарелке. Они должны быть расположены по нарастающей вкуса - от мягких сыров к терпким и острым.

В Европе существуют правила ее оформления. Французы, например, настаивают на нечетном ассортименте сортов: 3, 5, 7.

Какой бы подход ни выбрали, самое важное - вытащить сыр из холодильника не менее, чем за 5 минут до подачи на стол.

Покупать сыры из двух видов молока - например, коровьего и козьего.

Выбирать различные типы - выдержанные (пармезан, грана падано, чеддер, маасдам, гауда), рассольные (моцарелла, сулугуни, брынза, фета), мягкие с белой и / или голубой плесенью (козий, камамбер, рокфор, бри, горгонзола, дор блю), копченые (копченая гауда, Черчилль).

Лучше купить 2-3 действительно хороших сыров вместо 10 посредственных. Чем больше сыров, тем сложнее гарантировать их сочетание с имеющимися напитками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вкусные подсказки с чем есть и хранить сыр тофу

Праздничный стол должен выглядеть идеально. Для этого подбираются яркую посуду, красивую скатерть, блестящие столовые приборы и оригинально сложенные салфетки. Важный их цвет и форма.

Составляют салфетки так, чтобы при необходимости легко было вытереть губы или положить салфетку на колени. Когда не предусмотрена в трапезе закусочная тарелка, то вместо нее на стол кладут полотняную салфетку, сложенную вчетверо.

Подробнее далее в статье.

harchi.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сырная тарелка: 15 идей изысканной подачи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 26946
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 19116
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 14175
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ Просмотров: 8118
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 6201
Кухня
Озадачит любого: праздничный торт замаскировали под индюшачью тушку
Озадачит любого: праздничный торт замаскировали под индюшачью тушку
8
 Просмотров: 846
Метод ладони: как контролировать вес, не считая калории
Метод ладони: как контролировать вес, не считая калории Просмотров: 2331
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 20367
Сервировка по-богатому: показали легкие способы складывания салфеток
Сервировка по-богатому: показали легкие способы складывания салфеток
13
 Просмотров: 1683
Что надо есть осенью, чтобы не болеть
Что надо есть осенью, чтобы не болеть 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
4
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
Пашинскому продлили арест на следующий год
Голосов: 360
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua