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вторник, 24 сентября 2019 23:28

Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов
18

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Есть люди, которым действительно лучше держаться подальше от кухни.
Фото: brightside.me
Есть люди, которым действительно лучше держаться подальше от кухни.
Есть люди, которым действительно лучше держаться подальше от кухни.
Есть люди, которым действительно лучше держаться подальше от кухни.
Есть люди, которым действительно лучше держаться подальше от кухни.

Кулинарными талантами обладают далеко не все. Однако есть люди, которым находиться на кухне вообще опасно. Ведь даже яйцо они благополучно сварить не могут: в лучшем случае разобьют его еще до того, как погрузить в воду, в худшем — сожгут либо кастрюлю, либо весь дом.

Подборку фото, на которых запечатлены неудачные попытки полных кулинарных профанов "подружиться" с кухней, представило издание Bright Side.

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Японский повар создает шедевры из рыбы, выкладывая на тарелке настоящий сказочный мир. Началось все с того, что решил привить сыну любовь к кулинарии, превратив учебный процесс в интересную деятельность.

brightside.me
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