Смех и грех: показали забавные фото кулинарных провалов

Фото: brightside.me

Кулинарными талантами обладают далеко не все. Однако есть люди, которым находиться на кухне вообще опасно. Ведь даже яйцо они благополучно сварить не могут: в лучшем случае разобьют его еще до того, как погрузить в воду, в худшем — сожгут либо кастрюлю, либо весь дом.

Подборку фото, на которых запечатлены неудачные попытки полных кулинарных профанов "подружиться" с кухней, представило издание Bright Side.

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Японский повар создает шедевры из рыбы, выкладывая на тарелке настоящий сказочный мир. Началось все с того, что решил привить сыну любовь к кулинарии, превратив учебный процесс в интересную деятельность.