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Сладкое, которое использовали как афродизиак

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11 июля отмечают Международный день шоколада. Его празднуют с 1995-го года во Франции.

Первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его "пищей богов". Испанские конкистадоры окрестили лакомство "черным золотом" и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

Позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Например, у матери Терезы была страсть к шоколаду, а госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти.

Gazeta.ua предлагает топ-3 самых быстрых рецептов десертов из шоколада.

Торт без выпечки

 

Ингредиенты:

300 г печенья

150 г сливочного масла

3-4 ст. л. какао

250 г сливочного сыра

50-100 г сахарной пудры

200 г шоколада

100 г сливок

Способ приготовления:

Нужно сделать основу - корж для торта. Сливочное масло необходимо растопить, а печенье измельчить с помощью блендера или молоточка. В глубокой миске соединить масло, крошку печенья и какао. Тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.

На дно формы выложить крошку и плотно прижать. Для этого можно использовать стакан. Крошку нужно разложить ровным слоем и отправить корж в холодильник.

Самое время заняться начинкой. Сливочный сыр (можно также использовать творожную массу) взбивать, постепенно вводя сахарную пудру.

А теперь главный ингредиент - шоколад. Его необходимо отправить на водяную баню и растопить. Затем дать немного остыть и аккуратно ввести в сливочный сыр. Еще раз тщательно взбить массу.

В отдельной мисочке необходимо взбить сливки до воздушной массы.

Аккуратно ввести сливки в шоколадную массу, перемешивая лопаткой или ложечкой. Соединить все ингредиенты, стараясь хранить массу воздушной.

Когда шоколадная масса стала однородной, самое время доставать корж. За это время он успел уже затвердеть. На корж аккуратно выложить крем и разровнять. Отправить его в холодильник минимум на 5 часов.

Маффин в чашке

 

Ингредиенты:

3 ст. л. муки

1 ч. л. растворимого кофе

2 ст. л. какао-порошка

2,5 ст. л. сахара

1/4 ч. л. разрыхлителя теста

2 ст. л. молока

1 яйцо

2 ст. л. растительного масла

1/2 ч. л. ванилина

Способ приготовления:

В миске смешать муку, молотый кофе, какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Хорошо перемешать.

Добавить молоко, яйцо, масло и ванилин. Снова перемешать вилкой до образования однородной густой массы.

Вылить смесь в смазанную маслом кружку и поставить в микроволновку на самый высокий режим примерно на 90 секунд.

Брауни

 

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

65 г какао-порошка (без сахара) (=2/3 стакана)

200 г сахара (1 стакан)

2 яйца

1 ч. л. ванильного экстракта

100 г муки (примерно 4/5 стакана)

Способ приготовления:

Растопить масло, нагревая в микроволновке около 30 секунд. Добавить сахар, какао и ваниль, хорошо перемешать.

Добавить яйца, по одному за раз, каждый раз слегка взбивая. Добавить муку и перемешать.

Смазать маслом форму, пригодную для микроволновки. Выложить тесто в форму. Готовить в режиме высокой мощности 4-5 минут.

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Шоколад - женский афродизиак. В рецепт ацтеков, от которых испанцы узнали о какао-бобах и напитках из них, входили ваниль и перец чили, что делает продукт сильнейшим возбуждающим средством. Выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.

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Дата
11
июля

Сладкое, которое использовали как афродизиак

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