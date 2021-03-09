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вторник, 09 марта 2021 15:50

Секреты повара: Андрей Величко учит печь блины на Масленицу

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Шеф-повар Андрей Величко назвал основные секреты удачных блинов на Масленицу. Она началась 8 марта и в течение недели традиционно пекут это блюдо.

Блины должны быть вкусными, но нейтральными, чтобы не отвлекать от начинки. Она бывает ванильной или мясной.

Автор: shostkasyr.com
  Рецепты блинов на Масленицу: секреты Андрея Величко
Рецепты блинов на Масленицу: секреты Андрея Величко

Об этом пишет в Facebook.

"Сколько хозяек, столько и рецептов блинов у нас в Бессарабии. Да и не только в Бессарабии. По всей стране, во всех абсолютно регионах любят, умеют и разбираются в приготовлении тонких блинов. Чтобы не порвались, стоит для переворачивания использовать деревянную шпажку. Провести ею по периметру блина и перевернуть", - объясняет Андрей Величко.

Ингредиенты:

100 г муки,

3 яйца,

500 мл молока,

1 ст. л. сахара,

1/2 ч. л. соли,

2 ст л. масла.

Для начинки

500 г жирного творога,

2 желтка.

Приготовление:

Смешать муку с яйцами, солью, сахаром и маслом. Сначала перетереть все венчиком, чтобы не было комков. Если налить молоко сразу, то будет сложно разбить комки муки в жидкости. Когда тесто однородное - пора добавлять молоко.

Чем гуще тесто, тем толще выйдут блины. Слишком жидкое тесто - будут рваться от начинки. Блинное тесто должно постоять около часа, потом можно жарить.

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Не пережаривайте блины, чтобы оставались эластичными для заделки начинки.

Для начинки смешать творог, желтки, соль. Выложить на готовые блины. Заворачивать светлой стороной блина наружу, начинка должна быть на зажаренных стороне. Часть блинов пожарить на топленом масле и съесть с холодной сметаной. А другую запечь в духовке.

С 8 марта украинцы будут празднуют Масленицу, главным блюдом которой являются блины. Их выпекают на воде, молоке и кефире. Поливают различными сиропами, сметаной, вареньем, шоколадом или сахарной пудрой. Выпекают сладкие и соленые - все зависит от вкусовых предпочтений.

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Дата
09
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