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воскресенье, 12 мая 2019 23:28

Шедевры на тарелке: женщина приучает сына к здоровому питанию оригинальным способом
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В работах Лале нет вредных продуктов — ни каких-либо консервантов, ни рафинированного сахара.
Фото: boredpanda.com
В работах Лале нет вредных продуктов — ни каких-либо консервантов, ни рафинированного сахара.
В работах Лале нет вредных продуктов — ни каких-либо консервантов, ни рафинированного сахара.
В работах Лале нет вредных продуктов — ни каких-либо консервантов, ни рафинированного сахара.
В работах Лале нет вредных продуктов — ни каких-либо консервантов, ни рафинированного сахара.

35-летняя Лале Мохмеди из Австралии превращает здоровую пищу в произведения искусства. Обычные продукты питания женщина выкладывает на тарелке в форме животных и людей. Завела себе необычное хобби Мохмеди, чтобы пробудить у детей интерес к полезной пище и благодаря этому приучить их к здоровому питанию.

"Когда сыну было 2 года, я сделала ему из блинов льва. Просто для развлечения. Сын был в восторге. Регулярно просил меня изобразить того или иного мультяшного героя, игрушку или персонажа книги. Мы с сыном заседали на кухне и начинали креативничать. Обсуждали, какие ингредиенты использовать, и какими полезными для здоровья свойствами они обладают", — пишет Лале в своем блоге на Bored Panda.

Работает Мохмеди только со свежими, полезными продуктами. Не использует ни рафинированного сахара, ни консервантов. Красители использует только натуральные: выжимает соки из фруктов и овощей, для создания черного применяет активированный уголь.

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Фото своих творений женщина сначала публиковала на личной странице в Facebook. Когда заметила, что людям нравятся ее работы, решила создать аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять других родителей творчески подходить к приготовлению для детей пищи. Это стало еще одним шагом к известности.

Нынче женщина сотрудничает со многими знаменитыми компаниями. Среди них — Disney, Universal Pictures, ФК Барселона, 20 Century Fox. Ее работы отметила даже известный американский эксперт по домоводству — Марта Стюарт.

Кинорежиссер и дизайнер Джессика Ли Кларк-Божин из канадского города Ванкувер занимается выпечкой необычных пирогов. Их изюминка в оригинальном декоре: на поверхности этих сладких творений возникают реалистичные изображения книжных персонажей, животных, фантастических существ, мультипликационных героев, музыкантов. Выглядят пироги от Кларк-Божин как настоящие шедевры.

boredpanda.com
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