Рецепты оливье с необычными ингридиентами

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Оливье для праздничного стола может быть приготовлен с нестандартными ингридиентами, такими как красная рыба и телячий язык. Лучшим дополнением к салату станет домашний майонез.

Об этом рассказывает "24 канал".

Своими новогодними рецептами традиционных блюд поделилась кондитерка и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Елизавета Глинская.

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Оливье с языком:

ингредиенты:

- 350-400 г телячьего языка;

- 200 г моркови;

- 400 г картофеля;

- 200 г свежих огурцов;

- 200 г соленых огурцов;

- 100 г лука;

- 100 г консервированного зеленого горошка;

- 3 яйца;

- 100-150 г майонеза;

- соль.

1)Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Отдельно отварите картофель и морковь, охладите.

2)Заранее отварите язык до готовности - охладите и снимите кожицу.

3)Нарезаем все овощи и язык небольшими кубиками и перекладываем в салатницу, заправляем горошком и майонезом. Тщательно перемешайте салат и добавьте специй.

4)Подавайте салат к столу сразу после приготовления.

Оливье с красной рыбой

ингредиенты:

- 400 г слабосоленой красной рыбы;

- 400 г картофеля;

- 300 г свежих огурцов;

- 3 яйца;

- 200 г моркови;

- 50 г синей лука;

- 100 г майонеза;

- соль.

1) Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, охладите и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца кубиками и отправьте в салатницу.

2) Отдельно отварите картофель и морковь, нарежьте кубиками.

3) Снимите с лука шелуху и нарежьте мелким кубиком, добавьте к яйцам.

4) Нарежьте огурец, рыбу мелким кубиком и смешайте со всеми нарезанными ингредиентами в салатнице. Тщательно перемешайте салат, заправьте майонезом и солью.

Кухарка рассказала способ приготовления домашнего майонеза:

ингредиенты:

- 40 г желтка;

- 1 ч. л горчицы;

- 300-320 мл масла;

- сок лимона;

- соль,

- 100 г белого йогурта или сметаны.

1) Тщательно помойте куриные яйца содой, моющим средством, чтобы скорлупа была идеально чистой.

2) Взбейте желтки и горчицу ручным блендером. Добавьте 1 ч. л лимонного сока и снова взбейте.

3) Тоненькой струйкой вливайте в желтков масло и не прекращайте взбивать при этом массу.

4) Когда половина масла уже добавлена ​​к желткам, можно небольшими порциями добавлять йогурт или сметану и взбивать, чередуйте масло и сметану пока не используете их.

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