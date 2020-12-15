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вторник, 15 декабря 2020 12:12

Рецепты оливье с необычными ингридиентами

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Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Фото:скриншот

Оливье для праздничного стола может быть приготовлен с нестандартными ингридиентами, такими как красная рыба и телячий язык. Лучшим дополнением к салату станет домашний майонез.

Об этом рассказывает "24 канал".

Своими новогодними рецептами традиционных блюд поделилась кондитерка и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Елизавета Глинская.

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Оливье с языком:

ингредиенты:
- 350-400 г телячьего языка;
- 200 г моркови;
- 400 г картофеля;
- 200 г свежих огурцов;
- 200 г соленых огурцов;
- 100 г лука;
- 100 г консервированного зеленого горошка;
- 3 яйца;
- 100-150 г майонеза;
- соль.
1)Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Отдельно отварите картофель и морковь, охладите.
2)Заранее отварите язык до готовности - охладите и снимите кожицу.
3)Нарезаем все овощи и язык небольшими кубиками и перекладываем в салатницу, заправляем горошком и майонезом. Тщательно перемешайте салат и добавьте специй.
4)Подавайте салат к столу сразу после приготовления.

Оливье с красной рыбой
ингредиенты:
- 400 г слабосоленой красной рыбы;
- 400 г картофеля;
- 300 г свежих огурцов;
- 3 яйца;
- 200 г моркови;
- 50 г синей лука;
- 100 г майонеза;
- соль.
1) Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, охладите и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца кубиками и отправьте в салатницу.
2) Отдельно отварите картофель и морковь, нарежьте кубиками.
3) Снимите с лука шелуху и нарежьте мелким кубиком, добавьте к яйцам.
4) Нарежьте огурец, рыбу мелким кубиком и смешайте со всеми нарезанными ингредиентами в салатнице. Тщательно перемешайте салат, заправьте майонезом и солью.

Кухарка рассказала способ приготовления домашнего майонеза:

ингредиенты:
- 40 г желтка;
- 1 ч. л горчицы;
- 300-320 мл масла;
- сок лимона;
- соль,
- 100 г белого йогурта или сметаны.
1) Тщательно помойте куриные яйца содой, моющим средством, чтобы скорлупа была идеально чистой.
2) Взбейте желтки и горчицу ручным блендером. Добавьте 1 ч. л лимонного сока и снова взбейте.
3) Тоненькой струйкой вливайте в желтков масло и не прекращайте взбивать при этом массу.
4) Когда половина масла уже добавлена ​​к желткам, можно небольшими порциями добавлять йогурт или сметану и взбивать, чередуйте масло и сметану пока не используете их.

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