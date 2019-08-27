Рецепты каннелони: 3 варианта легкого приготовления

Каннеллони - это итальянская блюдо, которая стала визитной карточкой страны. однако ее легко приготовить и в Украине.
Это макароны в форме трубочек, которые можно начинять вкусностями и запекать под сыром. По вкусу блюдо напоминает лазанью, но эту запеканку готовить легче.
Канелони со шпинатом и моцареллой
Ингредиенты:
300 мл томатной пасты
50 г листьев шпината
150 г моцареллы
1 ст. л. песто
50 г тертого твердого сыра
1 ч. л. сушеной петрушки
10 шт канелони
Приготовление:
Подсолить кипящую воду и сварить каннеллони 4 мин. Затем слить воду, промыть под холодной водой и разложить на расстоянии друг от друга.
Для соуса смешать томатную пасту, песто, петрушку, перец.
Положить в каждую каннеллони несколько шариков моцареллы, чередуя их со шпинатом.
Разогреть духовку до 220 градусов, смазать противень оливковым маслом. Выложить каннеллони, полить их соусом и посыпать сверху тертым сыром. Запекать 15 минут.
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Каннеллони с курицей и кабачками
Ингредиенты:
8 шт каннеллони
150 г кабачков
150 г куриного филе
пол луковицы
40 г сливочного масла
40 г муки
400 мл молока
3 ст. л. тертого сыра
соль и черный перец по вкусу
Приготовление:
Перекрутить филе в фарш. Очистить кабачки от кожицы и натереть на крупной терке. Мелко порезать лук и смешать с фаршем и кабачком. Присолить и поперчить.
Растопить сливочное масло на медленном огне, добавить муку и перемешать.
Налить молоко и помешивать, пока соус не начнет напоминать жидкую сметану.
Наполнить каннеллони начинкой и выложить в форму. Полить соусом и запекать полчаса.
Посыпать тертым сыром и запекать, пока сыр не расплавится.
Каннеллони с тунцом
Ингредиенты:
500 мл молока
2 ст. л. муки
1 ч. л. сахара
1 кг помидоров
5 ст. л. масла
200 г консервированного тунца
2 яйца
200 г лука
3 ст. л. оливкового масла
пол лимона
45 г сливочного масла
12 шт каннеллони
Приготовление:
Очистить помидоры от кожи и мелко нарезать. Разогреть масло и жарить помидоры на медленном огне 15 мин, разминая лопаткой. Затем взбить в блендере. Добавить сахар и соль, перемешать.
Мелко нарезать грибы, лук, рыбу и сваренные вкрутую яйца. Разогреть сливочное масло, добавить грибы и лимонный сок. Закрыть крышкой и тушить 10 мин.
Поджарить лук 5 мин. Затем добавить 2 ст. л. томатного соуса, тунца, грибы и яйца.
Заполнить этим каннеллони и разложить в форму. Залить соусом, посыпать тертым сыром и положить куски масла.
Печь в разогретой до 200 градусов духовке 20 мин.
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