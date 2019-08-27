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среда, 28 августа 2019 10:20

Рецепты каннелони: 3 варианта легкого приготовления

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Каннеллони - это итальянская блюдо, которая стала визитной карточкой страны. однако ее легко приготовить и в Украине.

Это макароны в форме трубочек, которые можно начинять вкусностями и запекать под сыром. По вкусу блюдо напоминает лазанью, но эту запеканку готовить легче.

Канелони со шпинатом и моцареллой

Автор: gastronom.ru
 

Ингредиенты:

300 мл томатной пасты

50 г листьев шпината

150 г моцареллы

1 ст. л. песто

50 г тертого твердого сыра

1 ч. л. сушеной петрушки

10 шт канелони

Приготовление:

Подсолить кипящую воду и сварить каннеллони 4 мин. Затем слить воду, промыть под холодной водой и разложить на расстоянии друг от друга.

Для соуса смешать томатную пасту, песто, петрушку, перец.

Положить в каждую каннеллони несколько шариков моцареллы, чередуя их со шпинатом.

Разогреть духовку до 220 градусов, смазать противень оливковым маслом. Выложить каннеллони, полить их соусом и посыпать сверху тертым сыром. Запекать 15 минут.

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Каннеллони с курицей и кабачками

Автор: koolinar.ru
 

Ингредиенты:

8 шт каннеллони

150 г кабачков

150 г куриного филе

пол луковицы

40 г сливочного масла

40 г муки

400 мл молока

3 ст. л. тертого сыра

соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Перекрутить филе в фарш. Очистить кабачки от кожицы и натереть на крупной терке. Мелко порезать лук и смешать с фаршем и кабачком. Присолить и поперчить.

Растопить сливочное масло на медленном огне, добавить муку и перемешать.

Налить молоко и помешивать, пока соус не начнет напоминать жидкую сметану.

Наполнить каннеллони начинкой и выложить в форму. Полить соусом и запекать полчаса.

Посыпать тертым сыром и запекать, пока сыр не расплавится.

Каннеллони с тунцом

Автор: vkusno-i-prosto.ru
 

Ингредиенты:

500 мл молока

2 ст. л. муки

1 ч. л. сахара

1 кг помидоров

5 ст. л. масла

200 г консервированного тунца

2 яйца

200 г лука

3 ст. л. оливкового масла

пол лимона

45 г сливочного масла

12 шт каннеллони

Приготовление:

Очистить помидоры от кожи и мелко нарезать. Разогреть масло и жарить помидоры на медленном огне 15 мин, разминая лопаткой. Затем взбить в блендере. Добавить сахар и соль, перемешать.

Мелко нарезать грибы, лук, рыбу и сваренные вкрутую яйца. Разогреть сливочное масло, добавить грибы и лимонный сок. Закрыть крышкой и тушить 10 мин.

Поджарить лук 5 мин. Затем добавить 2 ст. л. томатного соуса, тунца, грибы и яйца.

Заполнить этим каннеллони и разложить в форму. Залить соусом, посыпать тертым сыром и положить куски масла.

Печь в разогретой до 200 градусов духовке 20 мин.

Рестораны пытаются поразить клиентов не только вкусом блюд, но и креативной подачей.

Иногда ради оригинальности декорирования блюд, кулинары жертвуют логикой. Подробнее читайте в статье.

lady.tochka.net
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Дата
28
августа

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