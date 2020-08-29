Раскрыли 10 самых частых ошибок на кухне

Мелкие ошибки ошибки на кухне часто портят весь обед. Не важно их делают из первой блюдом или десертом.
Постепенно эти ошибки становятся привычкой, которые делают из женщины плохого повара. В статье собрали самые распространенные кухонные погрешности.
Размораживание мяса
Для экономии времени часто кладут замороженное мясо в воду. Так оно теряет вкус.
Открытая духовка
Дверца духовки нельзя открывать до окончания выпечки. Даже если в рецепте указано лишь примерное время приготовления, всегда ориентироваться на него. Можно проверять готовность только в конце, когда тесто уже не опадут.
Хранение хлеба
Многие привыкли хранить хлеб на кухонной полке, но это не совсем правильно. Для длительного хранения, его лучше положить в холодильник в пакете от посторонних запахов. Перед употреблением подогреть в духовке или в тостере.
Молоко на дверце холодильника
Температура в этой части холодильника немного выше. Поэтому молоко быстрее портится, так что лучше ставить его в основной отсек.
Картофель в блендере
Современные технологии позволяют быстрее готовить, но с картофельным пюре лучше не менять традиции. Пестик не менять на блендер. Он делает пюре вязким и не таким вкусным.
Взбивания белков
Для приготовления бисквита или безе нужно правильно взбить ингредиенты. Для желтков температура не так важна, а вот белки должны быть комнатной температуры. Тогда, выходит взбить в пену.
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Плохо пропекается пицца
Чтобы получить результат как в итальянской пиццерии, стоит ставить тесто на 3 мин. в разогретую духовку. Затем смазать томатной пастой, положить ингредиенты и продолжать готовить.
Хранить овощи в холодильнике
Картофель меняет вкус от низких температур, поэтому лучше положить прямо в корзину. Помидоры, бананы и яблоки в холодильнике быстрее испортятся.
Неправильно варим макароны
Макароны нужно класть в кипящую подсоленную воду. Затем помешивать в первые несколько минут варки, чтобы те не склеились.
Одна разделочная доска
На кухне должно быть не менее 3-х разделочных досок. Одна для мяса и рыбы, другая - на овощи и фрукты. Третья останется для хлеба и другой выпечки.
Бутылка вина может стоять открытой только при определенных условиях. С откупоренную напитком происходят определенные изменения.
Если в бутылке - один бокал, срок хранения снижается. Это связано с тем, что воздух заполняет объем тары и окисления происходит довольно быстро.
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