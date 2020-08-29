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вторник, 01 сентября 2020 02:28

Раскрыли 10 самых частых ошибок на кухне

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Раскрыли 10 самых частых ошибок на кухне
Ошибки на кухне: какие привычки повара часто портят блюда. Фото: kadrovik.ua

Мелкие ошибки ошибки на кухне часто портят весь обед. Не важно их делают из первой блюдом или десертом.

Постепенно эти ошибки становятся привычкой, которые делают из женщины плохого повара. В статье собрали самые распространенные кухонные погрешности.

Размораживание мяса

Для экономии времени часто кладут замороженное мясо в воду. Так оно теряет вкус.

Открытая духовка

Дверца духовки нельзя открывать до окончания выпечки. Даже если в рецепте указано лишь примерное время приготовления, всегда ориентироваться на него. Можно проверять готовность только в конце, когда тесто уже не опадут.

Хранение хлеба

Многие привыкли хранить хлеб на кухонной полке, но это не совсем правильно. Для длительного хранения, его лучше положить в холодильник в пакете от посторонних запахов. Перед употреблением подогреть в духовке или в тостере.

Молоко на дверце холодильника

Температура в этой части холодильника немного выше. Поэтому молоко быстрее портится, так что лучше ставить его в основной отсек.

Картофель в блендере

Современные технологии позволяют быстрее готовить, но с картофельным пюре лучше не менять традиции. Пестик не менять на блендер. Он делает пюре вязким и не таким вкусным.

Взбивания белков

Для приготовления бисквита или безе нужно правильно взбить ингредиенты. Для желтков температура не так важна, а вот белки должны быть комнатной температуры. Тогда, выходит взбить в пену.

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Плохо пропекается пицца

Чтобы получить результат как в итальянской пиццерии, стоит ставить тесто на 3 мин. в разогретую духовку. Затем смазать томатной пастой, положить ингредиенты и продолжать готовить.

Хранить овощи в холодильнике

Картофель меняет вкус от низких температур, поэтому лучше положить прямо в корзину. Помидоры, бананы и яблоки в холодильнике быстрее испортятся.

Неправильно варим макароны

Макароны нужно класть в кипящую подсоленную воду. Затем помешивать в первые несколько минут варки, чтобы те не склеились.

Одна разделочная доска

На кухне должно быть не менее 3-х разделочных досок. Одна для мяса и рыбы, другая - на овощи и фрукты. Третья останется для хлеба и другой выпечки.

Бутылка вина может стоять открытой только при определенных условиях. С откупоренную напитком происходят определенные изменения.

Если в бутылке - один бокал, срок хранения снижается. Это связано с тем, что воздух заполняет объем тары и окисления происходит довольно быстро.

food.inmyroom.ru
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