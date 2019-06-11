Просто и полезно рецепт мороженого с 3 ингредиентов

Рецепт бананового мороженого. Фото: ТСН.

Для приготовления такого мороженого нужны только три питательные и полезные компоненты.

Бананы, молоко и сироп. Его можно выбрать по желанию, передает ТСН.

Три-четыре бананы очистить от кожуры. Измельчить, поставить в контейнер и плотно закрыть. Замораживать в морозильный камере 2-3 часа.

После того, как банан замерзнет, ​​добавить к нему стакан молока. Сбивать в блендере до кремообразной массы в течение 4-5 минут.

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Готовое мороженое полить сиропом.

Комбинацию десерта можно дополнять и менять. К примеру, добавить измельченных орехов, финик, изюма, шоколада или кокосовой стружки.

Голландский художник Стефан Бруш использует бананы вместо полотна. Художник разрисовывает их карандашом, а отдельные элементы вырезает с помощью ножа.