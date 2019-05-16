Поражают воображение: показали невероятные торты с кондитерской выставки

Фото: cakeygoodness.co.uk

В британском городе Бирмингем прошел конкурс кондитерского искусства Cake International. Свои работы на нем продемонстрировали кондитеры из разных уголков Великобритании.

Победительницей конкурса стала Джейн Лешбрук со своим тортом под названием Arabella Catfish. Этот десерт поражает мастерским исполнением. Изображает девочку, которой с помощью волшебной палочки и книги заклинаний удалось превратить кошку в полурыбу, пишет cakeygoodness.

Торт -победитель отличается продуманностью деталей. Пораженное лицо ребенка, испуганное выражение на мордочке кота, залатанные колготы, дырка на пальце, следы когтей и лужица воды на полу — все это придает Arabella Catfish особой реалистичности.

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Кинорежиссер и дизайнер Джессика Ли Кларк-Божин из канадского города Ванкувер занимается выпечкой необычных пирогов. Их изюминка в оригинальном декоре: на поверхности этих сладких творений возникают реалистичные изображения книжных персонажей, животных, фантастических существ, мультипликационных героев, музыкантов. Выглядят пироги от Кларк-Божин как настоящие шедевры.