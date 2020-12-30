Популярные виды мяса и их полезные свойства

На что следует обратить внимание при выборе мяса?

Мясо считается особо ценным продуктом, обеспечивающим человеческий организм белком животного происхождения. С помощью белка укрепляются мышцы, происходит строение клеток. В случае дефицита у человека отмечается усталость, нарушения работы организма в целом. Подобрать свежее и полезное мясо можно по ссылке https://www.metro.ua/products

Чтобы выбрать свежее мясо, необходимо:

• Определиться с блюдом и видом мяса.

• Определить свежесть. Свинина должна быть розовой, говядина – красной, сало – белым.

• Принюхаться к запаху. Он должен быть естественным.

• Выбирать нужную часть. Если у вас есть время на суточный маринад, выбирайте тазобедренную часть (костец).

Разновидности мяса

Выделяют несколько главных видов продукта, обладающих своими полезными свойствами, особенностями в плане вкуса.

Свинина

Этот вид мяса занимает лидирующие позиции. Свинина известна своей питательностью. При употреблении к ней подходящего гарнира организму не навредит содержащий в мясе жир. Важно употреблять умеренное количество свинины, тогда гарантируется польза. В составе – витамины, относящиеся к группе В, цинк, магний. Как ее готовить? Можно в духовке:

• варить;

• подвергать жарке либо тушению.

Чтобы получить от блюда максимум пользы и отменный вкус, тогда рекомендуют приготовить свинину, а в дополнение взять фрукты либо овощи.

Говядина

Она обладает невысокими показателями калорийности, при этом отличается богатым составом, высокой питательностью. Здесь содержатся витамины разных групп:

• цинк,

• медь,

• железо,

• магний,

• фосфор, калий, натрий.

Как определить, что продукт качественный? Оттенок должен быть красным и насыщенным, сама говядина упругая, а текстура должна содержать волокна.

Кролик

Это один из наиболее полезных видов мяса, это утверждение не преувеличено. У него питательный состав, большое количеств витаминов, жиров (полезные), белков, минералов, аминокислот. Польза продукта зависит от обработки, возраста кролика. Такое диетическое мясо варят, жарят, запекают, тушат.