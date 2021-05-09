Полезные рафаэлло без вреда для фигуры: рецепт

Рецепт полезных рафаелло приводит в своем блоге диетолог Светлана Фус. Это творожные конфеты без вреда для фигуры.
Ингредиенты:
✔️творог 5-9% 500 г
✔️кокосовая стружка 40г
✔️мёд 2 ст.л.
✔️миндаль 50 г
Способ приготовления:
Миндаль залить кипятком на 15 минут. После очистить от шелухи и подсушить на сковороде.
Творог растереть с мёдом, скатать шарики.
В центр поместить орешек и обвалять в стружке.
Убрать в холодильник на 30 минут.
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Раффаэлло англ. Raffaello - марка шарообразных конфет, покрытых кокосовой стружкой, с кремом и целым миндальным орехом внутри. Выпускаются с 1989 года итальянской компанией Ferrero SpA.
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