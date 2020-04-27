Показали самый известный десерт во время коронавируса

В кондитерские Финляндии начали изготавливать необычные тортики.
Они напоминают рулон туалетной бумаги и стали во время пандемии коронавируса популярными
Эти сладости неотличимы от оригинала.
Владелица пекарни "Rönttösrouva" признается, что эти необычные лакомства стали хитом продаж. Состоят они из овсяного теста и мусса из маракуйи, а покрытые сладкой белой помадкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показ
Утром хочется вкусно поесть, но не стоять долго за плитой. Для сбалансированного и питательного перекуса пригодятся пруды из мягкого сыра.
О них далее в статье.
×
Комментарии