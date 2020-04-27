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среда, 29 апреля 2020 02:30

Показали самый известный десерт во время коронавируса

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В кондитерские Финляндии начали изготавливать необычные тортики.

Автор: vokrugsveta.ua
 

Они напоминают рулон туалетной бумаги и стали во время пандемии коронавируса популярными

Эти сладости неотличимы от оригинала.

Владелица пекарни "Rönttösrouva" признается, что эти необычные лакомства стали хитом продаж. Состоят они из овсяного теста и мусса из маракуйи, а покрытые сладкой белой помадкой.

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Утром хочется вкусно поесть, но не стоять долго за плитой. Для сбалансированного и питательного перекуса пригодятся пруды из мягкого сыра.

О них далее в статье.

vokrugsveta.ua
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