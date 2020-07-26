Пицца и рулеты: показали необычные блюда из баклажанов

В сезон баклажанов раз удобно пробовать новые блюда из этого овоща. Легкие рецепты из баклажанов позволят порадовать родных и близких необычными сочетаниями вкуса.

Рулеты из баклажанов с соусом песто и сыром

Автор: edinstvennaya.ua Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда

Ингредиенты:

Баклажаны - 2 шт

Соус песто - 150 г

Твердый сыр - 150 г

Приготовление:

Залить баклажан холодной водой и оставить на 30 мин, чтобы вышла горечь. Затем нарезать вдоль пластинами примерно 0,5 см толщиной, сыр - брусочками. Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжарить баклажаны с обеих сторон до румяной корочки.

Посолить и поперчить по вкусу.

Переложить на тарелку и охладить. Затем смазать полоски баклажанов соусом песто, положить внутрь брусочки сыра и обратить рулетики, зафиксировав каждый зубочисткой или кулинарной шпажкой.

Баклажанная пицца

Автор: edinstvennaya.ua Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда

Ингредиенты:

Баклажаны - 2 шт

Томатный соус - 200 г

Помидоры черри - 80 г

Моцарелла - 100 г

Измельченный базилик - 10 г

Приготовление:

Застелить противень бумагой для выпечки. Нарезать баклажаны кружками толщиной около 1 см. Выложить их на противень, посыпать солью и запекать 20 мин.

В это время крупно натереть моцареллу, а помидоры нарезать кубиками. Достать баклажаны и разогреть духовку до максимальной температуры. На каждую кучу баклажана добавить 1 ст. л. томатного соуса. Посыпать помидорами, базиликом и моцареллой.

Запекать при максимальной температуре около 3-5 минут.

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Помидоры, фаршированные баклажанами

Автор: edinstvennaya.ua Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда

Ингредиенты:

Баклажаны - 250 г

Помидоры - 500 г

Шампиньоны - 300 г

Сметана - 200 г

Сыр - 100 г

Чеснок - 3 зубчика

Сливочное масло

Приготовление:

Баклажаны нарезать небольшими кубиками. Посолить по 30 минут, а после промыть в холодной воде. Верхушки помидоров аккуратно срезать и ложкой достать мякоть.

На сливочном масле потушить 8 мин. нарезанные кубиками баклажаны, шампиньоны и мякоть помидора, предварительно посолив их и поперчить.

Приготовить соус. Измельченный чеснок смесей со сметаной.

В помидоры выложить баклажаны-грибную начинку, сверху чесночный соус и тертый сыр. Накрыть срезанными верхушками и поставить выпекаться в форме при температуре 180 градусов 35 мин. Перед подачей посыпать зеленью.

Рулеты можно делать не только из баклажанов. Уместны кабачковые. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом. Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитное.