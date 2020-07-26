Пицца и рулеты: показали необычные блюда из баклажанов

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 549
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 684
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4158
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2295
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7794
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3654
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
11
10
13
12
14
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт
Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 738
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
1 Просмотров: 414
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5283
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 153
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
воскресенье, 26 июля 2020 20:14

Пицца и рулеты: показали необычные блюда из баклажанов

  Комментировать

В сезон баклажанов раз удобно пробовать новые блюда из этого овоща. Легкие рецепты из баклажанов позволят порадовать родных и близких необычными сочетаниями вкуса.

Рулеты из баклажанов с соусом песто и сыром

Автор: edinstvennaya.ua
  Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда
Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда

Ингредиенты:

Баклажаны - 2 шт

Соус песто - 150 г

Твердый сыр - 150 г

Приготовление:

Залить баклажан холодной водой и оставить на 30 мин, чтобы вышла горечь. Затем нарезать вдоль пластинами примерно 0,5 см толщиной, сыр - брусочками. Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжарить баклажаны с обеих сторон до румяной корочки.

Посолить и поперчить по вкусу.

Переложить на тарелку и охладить. Затем смазать полоски баклажанов соусом песто, положить внутрь брусочки сыра и обратить рулетики, зафиксировав каждый зубочисткой или кулинарной шпажкой.

Баклажанная пицца

Автор: edinstvennaya.ua
  Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда
Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда

Ингредиенты:

Баклажаны - 2 шт

Томатный соус - 200 г

Помидоры черри - 80 г

Моцарелла - 100 г

Измельченный базилик - 10 г

Приготовление:

Застелить противень бумагой для выпечки. Нарезать баклажаны кружками толщиной около 1 см. Выложить их на противень, посыпать солью и запекать 20 мин.

В это время крупно натереть моцареллу, а помидоры нарезать кубиками. Достать баклажаны и разогреть духовку до максимальной температуры. На каждую кучу баклажана добавить 1 ст. л. томатного соуса. Посыпать помидорами, базиликом и моцареллой.

Запекать при максимальной температуре около 3-5 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летний борщ: раскрыли секреты быстрой блюда

Помидоры, фаршированные баклажанами

Автор: edinstvennaya.ua
  Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда
Что приготовить из баклажанов: 3 новые блюда

Ингредиенты:

Баклажаны - 250 г

Помидоры - 500 г

Шампиньоны - 300 г

Сметана - 200 г

Сыр - 100 г

Чеснок - 3 зубчика

Сливочное масло

Приготовление:

Баклажаны нарезать небольшими кубиками. Посолить по 30 минут, а после промыть в холодной воде. Верхушки помидоров аккуратно срезать и ложкой достать мякоть.

На сливочном масле потушить 8 мин. нарезанные кубиками баклажаны, шампиньоны и мякоть помидора, предварительно посолив их и поперчить.

Приготовить соус. Измельченный чеснок смесей со сметаной.

В помидоры выложить баклажаны-грибную начинку, сверху чесночный соус и тертый сыр. Накрыть срезанными верхушками и поставить выпекаться в форме при температуре 180 градусов 35 мин. Перед подачей посыпать зеленью.

Рулеты можно делать не только из баклажанов. Уместны кабачковые. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом.

Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитное.

edinstvennaya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пицца и рулеты: показали необычные блюда из баклажанов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Международный язык общения придумал окулист

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

В Сибири участники автогонок застряли в снегах

Рои насекомых уничтожили поля за день

Государственного деятеля казнили за доносы

Боец АТО поджег себя у стен Минобороны

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха 1 Просмотров: 26210
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 12699
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 5157
В Польше погиб украинский рабочий
В Польше погиб украинский рабочий Просмотров: 4797
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 4725
Кухня
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
11
 Просмотров: 774
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха 1 Просмотров: 26219
Летний борщ: раскрыли секреты быстрой блюда
Летний борщ: раскрыли секреты быстрой блюда Просмотров: 306
5 интересных ресторанов Киева, куда стоит сходить после карантина
5 интересных ресторанов Киева, куда стоит сходить после карантина
5
 Просмотров: 297
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
10
 Просмотров: 8514
Больше всего комментируют
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
4
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
4
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
3
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
1
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
Голосов: 148
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua