Пицца и рулеты: показали необычные блюда из баклажанов

В сезон баклажанов раз удобно пробовать новые блюда из этого овоща. Легкие рецепты из баклажанов позволят порадовать родных и близких необычными сочетаниями вкуса.
Рулеты из баклажанов с соусом песто и сыром
Ингредиенты:
Баклажаны - 2 шт
Соус песто - 150 г
Твердый сыр - 150 г
Приготовление:
Залить баклажан холодной водой и оставить на 30 мин, чтобы вышла горечь. Затем нарезать вдоль пластинами примерно 0,5 см толщиной, сыр - брусочками. Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжарить баклажаны с обеих сторон до румяной корочки.
Посолить и поперчить по вкусу.
Переложить на тарелку и охладить. Затем смазать полоски баклажанов соусом песто, положить внутрь брусочки сыра и обратить рулетики, зафиксировав каждый зубочисткой или кулинарной шпажкой.
Баклажанная пицца
Ингредиенты:
Баклажаны - 2 шт
Томатный соус - 200 г
Помидоры черри - 80 г
Моцарелла - 100 г
Измельченный базилик - 10 г
Приготовление:
Застелить противень бумагой для выпечки. Нарезать баклажаны кружками толщиной около 1 см. Выложить их на противень, посыпать солью и запекать 20 мин.
В это время крупно натереть моцареллу, а помидоры нарезать кубиками. Достать баклажаны и разогреть духовку до максимальной температуры. На каждую кучу баклажана добавить 1 ст. л. томатного соуса. Посыпать помидорами, базиликом и моцареллой.
Запекать при максимальной температуре около 3-5 минут.
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Помидоры, фаршированные баклажанами
Ингредиенты:
Баклажаны - 250 г
Помидоры - 500 г
Шампиньоны - 300 г
Сметана - 200 г
Сыр - 100 г
Чеснок - 3 зубчика
Сливочное масло
Приготовление:
Баклажаны нарезать небольшими кубиками. Посолить по 30 минут, а после промыть в холодной воде. Верхушки помидоров аккуратно срезать и ложкой достать мякоть.
На сливочном масле потушить 8 мин. нарезанные кубиками баклажаны, шампиньоны и мякоть помидора, предварительно посолив их и поперчить.
Приготовить соус. Измельченный чеснок смесей со сметаной.
В помидоры выложить баклажаны-грибную начинку, сверху чесночный соус и тертый сыр. Накрыть срезанными верхушками и поставить выпекаться в форме при температуре 180 градусов 35 мин. Перед подачей посыпать зеленью.
Рулеты можно делать не только из баклажанов. Уместны кабачковые. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом.
Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитное.
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