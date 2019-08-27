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вторник, 27 августа 2019 14:44

Патриотический пирог "Вышивка" делают с необычной начинкой

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В подарок символически испечь пирог "Вышиванка". Он оригинально выглядит и прекрасно смакук. А все из-за сочетания нескольких начинок и подчеркивания их вкуса воздушным кремом.

"Это старинный галицкий торт-корж. Делаю эту выпечку с творожно-маковой начинкой. В торте гармонично сочетаются вкусы песочного теста, мака и крема из сгущенного молока", - рассказывает Лилия Цвет, кулинарный блогер из города Дрогобыч Львовской области.

  В пироге сочетают маковую и творожную начинку
В пироге сочетают маковую и творожную начинку

Ингредиенты:

Тесто

мука 500 г

маргарин 250 г

разрыхлитель 18 г

сахар 200 г

желтки 3 шт.

какао 20 г

Творожная масса

сыр 1 кг

сахар 200 г

крахмал 50 г

яйца 3 шт.

Маковая масса

мак 250 г

белки 3 шт.

сахар 100 г

Крем

масло 300 г

сгущенка 250 г

кофе растворимый 10 г

водка 10 мл

Глазурь

шоколад 100 г

молоко 15 мл

Приготовление:

Смешать муку и разрыхлитель. Порезать сюда маргарин и насыпать сахар. Добавить 3 желтка и налить сметану.

Замесить густое тесто и разделить его на 2 части. К одной добавить какао и перемешать. Светлое и темное тесто еще раз разделить пополам, чтобы получилось 4 части.

Темное тесто положить в морозилку, а светлое - в холодильник на час.

Для творожной начинки перемелиты в блендере мягкий сыр. Добавить сахар, крахмал и яйца. Перемешать.

Для маковой начинки перемелить кофемолкой мак и залить кипятком.

"Без такой процедуры не обойтись. Ибо мак горчить и рассыпаться в начинке", - уточняет хозяйка.

Отдельно взбить белки. Всыпать к ним 100 г сахара, взбить до устойчивой пены. Добавить смесь к охлажденному мака и перемешать.

В форму выложить слоями: часть светлого теста, половину маковой массы и половину творожной. Наверх натереть на крупной терке часть темного примороженная теста. Выпекать 40 мин. при температуре + 180 ° С. Повторить весь процесс со вторым коржом.

"Пока остывают коржи, делаю крем. Взбиваю масло со сгущенкой. Добавляю кофе, но сначала растворяю ее в водке", - отмечает Лилия Цвет.

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Помазать корж кремом и прикрыть вторым коржом. Коричневое тесто должно быть внутри.

Для помадки растопить 100 г черного шоколада 150 мл молока. Перемешать и полить корж. Поставить в холодильник на 12 часов.

Художник-кондитер Лесли Виджил украшает торты кремовыми узорами, похожими на орнаментированную вышивку.

Чтобы достичь нужного эффекта, крем преподает аккуратными стежками.

Автор: Екатерина Романчук
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