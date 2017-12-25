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среда, 27 декабря 2017 20:40

Новогодний деликатес: мясные рулеты поливают ароматным соусом

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На новогодний стол в 20 году необходимо поставить такие блюда, чтобы угодить символу года Собаке. Поэтому на первом месте должны быть закуски и горячие травы из мяса. Хорошим вариантом станут рулеты с грибной подливкой.

Это блюдо получается сытным и ароматным.

Автор: vkus-landia.ru
 

Ингредиенты:

600 г свинины

по 1/2 ч. л. соли и черного молотого перца

50 мл соевого соуса

200 г белых грибов

3 яйца

Для соуса:

1 лук

3 ст. л.растительного масла

1 ст. л. муки

1 зубчик чеснока

2 ст. л. сметаны

Приготовление:

Порезать свинину кусками поперек мясных волокон, чтобы потом мясо было сочное. Отбить их с двух сторон. Посолить и поперчить.

Сложить мясо в лоток и налить соевый соус. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12 часов.

Помыть белые грибы и порезать маленькими кусками. Сварить в кипящей воде 10-15 мин. и составить на дуршлаг. Воду, в которой варились грибы, оставить для приготовления соуса.

Для омлета взбить яйца с щепоткой соли. Смешать с половиной измельченных грибов и вылить эту смесь на разогретую сковородку. Обжарить с двух сторон и разделить его на четыре равные части. Положить на отбитые куски мяса.

Каждый свернуть рулетом, чтобы омлет оказался внутри. Сверху замотать в фольгу, прижимая по бокам, чтобы края оставались уровне.

Перевести их в глубокую форму. Запекать 15 мин. при температуре 180 ° С. Вынуть, остудить и затем снять фольгу.

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Для подливы почистить лук и порезать мелкими кубиками. Поджарить до золотистого цвета. Высыпать сюда вторую половину грибов и жарить 5 мин.

В грибной отвар добавить муку, лук и грибы. Почистить чеснока и бросить его в соус. Когда закипит, налить сметану.

Кипятить еще 5 мин. на малом огне и снять с плиты. Рулеты сложить обратно в эту же форму, полить соусом и поставить на 15 мин. в разогретую до 180 ° С духовку.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
28
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