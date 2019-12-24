Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей

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Идеальный новогодний десерт - торт. Он может быть разной формы, но обязательно на снежную тематику.

Также популярны торты с Дедом Морозом, снеговиком, оленем и зайцем. Украшают праздничные торты также звездами и снежинками из меренги, мастики, шоколада или песочного теста. Снег имитируют с помощью сахарной пудры.

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Пипаркукас - это традиционное "рождественское" печенье, которое украшает столы жителей Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии. В переводе означает "перченая печенье". Выпечка получила это название из-за большого содержания в рецептуре перца, имбиря и других пряностей. Ее выпекает в форме ангелов, елок, звезд, а потом также украшают им елки.