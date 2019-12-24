 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
1 Просмотров: 2772
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 4662
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 801
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 324
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2736
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2052
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2979
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1809
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
13
15
29
14
15
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации &quot;Шпигеля&quot; поразили подольскими блюдами
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
Пушистые мышки: 15 способов украшения закусок на Новый год
Пушистые мышки: 15 способов украшения закусок на Новый год
Видео
Все видео
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 666
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 2979
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3177
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1368
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 936
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
среда, 25 декабря 2019 23:28

Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей
13

  Комментировать

Фото: samotuzhky.com.ua

Идеальный новогодний десерт - торт. Он может быть разной формы, но обязательно на снежную тематику.

Также популярны торты с Дедом Морозом, снеговиком, оленем и зайцем. Украшают праздничные торты также звездами и снежинками из меренги, мастики, шоколада или песочного теста. Снег имитируют с помощью сахарной пудры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Согрейтесь 5 традиционных напитков на Рождество

Пипаркукас - это традиционное "рождественское" печенье, которое украшает столы жителей Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии. В переводе означает "перченая печенье".

Выпечка получила это название из-за большого содержания в рецептуре перца, имбиря и других пряностей. Ее выпекает в форме ангелов, елок, звезд, а потом также украшают им елки.

samotuzhky.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новогодние торты: 15 идей, которые удивят гостей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 3 Просмотров: 16282
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу 1 Просмотров: 11313
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 4662
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
Показали, как выглядят краснокнижные лесные коты
 Просмотров: 4041
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 3861
Кухня
Согрейтесь: 5 традиционных напитков на Рождество
Согрейтесь: 5 традиционных напитков на Рождество
6
 Просмотров: 414
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
15
 Просмотров: 720
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
Каша из лебеды и безе с дерном — в ресторации "Шпигеля" поразили подольскими блюдами
29
 Просмотров: 3663
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
Новогодние вкусности: 15 способов оригинально запаковать конфеты
14
 Просмотров: 2457
Пушистые мышки: 15 способов украшения закусок на Новый год
Пушистые мышки: 15 способов украшения закусок на Новый год
15
 Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
19
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
8
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
4
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Голосов: 125
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua