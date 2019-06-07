Необычный завтрак: рассекретили интересные кабачковые блюда

В сезон кабачков хочется приготовить что-то необычное и порадовать семью. И это удастся легко. Ведь кабачок универсальный овощ. Из него можно готовить первые, вторые блюда и закуски.

В этой подборке собраны рецепты, которые удивят даже гурманов.

Хрустящие кабачковые палочки

Автор: idei-dekoru.com

Ингредиенты:

кабачки (молодые) - 12 шт.

яйцо - 1 шт.

соль, перец - по вкусу,

белые сухари

Приготовление:

Почистить кабачки от кожицы и порезать палочками. Взбить яйцо и заправить.

Намочить в нем палочки и обвалять в сухарях. Поджарить до появления золотой хрустящей корочки.

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Быстрые маринованные кабачки

Автор: idei-dekoru.com

Ингредиенты:

500 г молодых кабачков

1,5 ч. л. соли

Для маринада:

70 г масла

2 ст. л. меда

5-6 зубчиков чеснока

Приготовление:

Кабачки помыть и срезать кожуру. Если они молодые, то можно делать вместе с кожурой.

Нарезать тонкими полосками. Если нет такой овощечистки, то тогда нарезать ножом как можно тоньше. В этом весь вкус.

Приготовить маринад. Чеснок покрошить, смешать с подсолнечным маслом, медом (если мед густой, растопить его или на водяной бане или в микроволновой), уксусом, перцем и мелко порезанной зеленью. Все перемешать.

Кабачковый торт с йогуртом

Автор: idei-dekoru.com

Ингредиенты:

4 средних кабачка

2 яйца

1 стакан кефира

5 ст. л. муки

100 г сыра

Приготовление:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Жидкость отжать. Добавить яйца и кефир.

Добавить тертый сыр, муку, соль и перемешать. Выливать тесто на сковороду половником и разравнивать тонким слоем.

Обжарить блинчики с двух сторон. Помазать йогуртом, смешанным с измельченным чесноком и рубленой зеленью. На йогурт положить нарезанные тонкими кружочками помидоры, поперчить. Накрыть другим блином. Помидоры можно выкладывать не на каждый слой, а через один.

Украсить торт по своему вкусу, охладить и подавать на стол.