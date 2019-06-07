Необычный завтрак: рассекретили интересные кабачковые блюда

В сезон кабачков хочется приготовить что-то необычное и порадовать семью. И это удастся легко. Ведь кабачок универсальный овощ. Из него можно готовить первые, вторые блюда и закуски.
В этой подборке собраны рецепты, которые удивят даже гурманов.
Хрустящие кабачковые палочки
Ингредиенты:
кабачки (молодые) - 12 шт.
яйцо - 1 шт.
соль, перец - по вкусу,
белые сухари
Приготовление:
Почистить кабачки от кожицы и порезать палочками. Взбить яйцо и заправить.
Намочить в нем палочки и обвалять в сухарях. Поджарить до появления золотой хрустящей корочки.
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Быстрые маринованные кабачки
Ингредиенты:
500 г молодых кабачков
1,5 ч. л. соли
Для маринада:
70 г масла
2 ст. л. меда
5-6 зубчиков чеснока
Приготовление:
Кабачки помыть и срезать кожуру. Если они молодые, то можно делать вместе с кожурой.
Нарезать тонкими полосками. Если нет такой овощечистки, то тогда нарезать ножом как можно тоньше. В этом весь вкус.
Приготовить маринад. Чеснок покрошить, смешать с подсолнечным маслом, медом (если мед густой, растопить его или на водяной бане или в микроволновой), уксусом, перцем и мелко порезанной зеленью. Все перемешать.
Кабачковый торт с йогуртом
Ингредиенты:
4 средних кабачка
2 яйца
1 стакан кефира
5 ст. л. муки
100 г сыра
Приготовление:
Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Жидкость отжать. Добавить яйца и кефир.
Добавить тертый сыр, муку, соль и перемешать. Выливать тесто на сковороду половником и разравнивать тонким слоем.
Обжарить блинчики с двух сторон. Помазать йогуртом, смешанным с измельченным чесноком и рубленой зеленью. На йогурт положить нарезанные тонкими кружочками помидоры, поперчить. Накрыть другим блином. Помидоры можно выкладывать не на каждый слой, а через один.
Украсить торт по своему вкусу, охладить и подавать на стол.
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