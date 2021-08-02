Недостаток прославил на весь мир: кто придумал шампанское

Большие пузыри шампанского бывают только из сладкого винограда. Фото: postfactum.info

4 августа отмечают День рождения шампанского. В этот день 1693-го во французской провинции Шампань монах Пьер Периньон откупорил первую бутылку шампанского. Он заведовал съестными запасами, и ему позволили экспериментировать с различными винами.

Низкие температуры зимы раньше положенного срока останавливали процесс брожения в подвалах, вгоняя в спячку дрожжевые клетки. Они просыпались под влиянием весеннего тепла, и брожение начиналось снова. От этого высвобождался углекислый газ, который оставался внутри вина и вызвал высокое давление внутри. Это становилось причиной взрыва, создавая беспорядок в винных подвалах.

В уцелевших бутылках вино содержало пузырьки, и этот факт виноделы принимали за недостаток. Он сделал целый регион известным на весь мир. Люди из других стран оценили вкус уникального вина с пузырьками и оно становилось популярным, особенно среди королевских семей и состоятельных лиц.

Продавать напиток начали с 1728 года. После Первой мировой войны Франция приняла закон, чтобы избежать конкуренции в мире. Шампанским могут называться только те игристые вина, изготовленные в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

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Белое шампанское производят из шардоне и других белых сортов винограда, для получения розового вина белый и красный сорта винограда смешивают. Красное игристое вино получают из сортов пино нуар, пино менье.

Виноград собирают еще до того, как ягоды созреют полностью. Именно в недозрелом винограде содержится мало сахара, что нужно для правильного процесса брожения и газообразования.

"От количества сахара зависит количество и размер пузырьков", - объясняет Жерар Лиже-Бёлер, физик из Реймского университета.

Чем больше сахара, тем больше пузырей и то большего они размера. Они появляются только тогда, когда открывают бутылку. В этот момент давление уменьшается, позволяя молекулам газа высвободиться из раствора.

3 августа в мире отмечают день арбуза. Праздник начали американцы. На сегодня существует более 1,2 тыс. Сортов красной ягоды, которую выращивают в 96 странах мира. В основном это страны с теплым климатом. Родиной арбуза считается Южная Африка.