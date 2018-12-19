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среда, 19 декабря 2018 12:38

Мастерица создает многоярусные мини-торты, которые помещаются на ладони
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Каждому из своих мини-тортов Рейчел придает уникального вида.
Фото: instagram.com
Каждому из своих мини-тортов Рейчел придает уникального вида.
Каждому из своих мини-тортов Рейчел придает уникального вида.
Каждому из своих мини-тортов Рейчел придает уникального вида.
Каждому из своих мини-тортов Рейчел придает уникального вида.

Рейчел Дайк из Лос-Анджелеса является специалистом в создании миниатюрных копий праздничных тортов. Единственным недостатком ее аппетитных десертов является то, что на самом деле они несъедобны. Их основой служит не крем и тесто, а полимерная глина.

Работает Рейчел преимущественно со свадебными тортами. Мини-версии своих праздничных десертов пары заказывают ей как сувенир на память об одном из самых важных дней супружеской жизни. Фото своих миниатюрных шедевров мастер публикует на собственной странице в Instagram.

В работе над своими мини-тортами Рейчел использует набор резных инструментов и крошечных кисточек для рисования. Необходимого цвета придает с помощью лаков для ногтей.

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Из полимерной глины Рейчел создает точные копии каждой детали реального десерта. В этом ей пригодились навыки, полученные на курсах макияжа со спецэффектами. Также женщина около двух лет работала декоратором тортов. Участвовала в популярной телепрограмме Cake Masters от канала Food Network.

Ранее показали космические торты, которые вызывают восхищение. Выпекает их московский кондитер Юлия Кедярова. Из бисквита, крема и глазури женщина создает целые галактики с разноцветными планетами и завитками глазури всех цветов радуги.

instagram.com
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