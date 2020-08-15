Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов

Для вкусных кексов недостаточно будет правильно приготовленной основания. Нужно позаботиться о нежный крем и ягоды для их украшения. Это станет идеальным решением для летнего десерта.
Лучше украшение ложится на масляный крем со сгущенным молоком.
Ингредиенты
2 банки сырого сгущенного молока
420 г масла сливочного
1 ст. л. какао
Приготовление:
Сварить сгущенное молоко, чтобы получить нужную консистенцию продукта 60 мин. Охладить.
Размягчить сливочное масло. Смешать его со сгущенным молоком.
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Миксером перемешать ингредиенты до получения густого крема.
Засыпать какао и перемешать.
Трудно представить детский праздник без торта. Покупать на заказ десерт не обязательно. Можно приготовить и самостоятельно, но это только полдела. Торт нужно еще и соответственно украсить. Ведь в день рождения маленькой "принцессы" все должно быть на высшем уровне.
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