Кулинарный лайфхак: как дома сделать магазинный сыр

Рецепт домашней моцареллы: полезный лайфхак. Фото: Екатерина Романчук

Твердый сыр и моцареллу легко сделать дома. На вкус, как магазинные. Разница только в том, что благодаря нежному сливочному привкусу не перебивают вкус других продуктов, в отличие от пармезана.

Особенно гармонично эти сыры сочетается с овощами, зеленью, ветчиной, оливками и ягодами.

ингредиенты:

для моцареллы

2 л молока

5 ст. л. уксуса

2 ст. л. соли

1 стакан воды

для твердого сыра

1 л молока

1 кг мягкого сыр

1 яйцо

50 г сливочного масла

1,5 ч. л. соли

2/3 ч. л. соды

Приготовление:

Нагреть молоко до температуры около 50 градусов. Выключить плиту и добавить уксус. Должен отделиться сгусток сыра. Вынуть его, а сыворотку нагреть, пока над ней не появится пар.

Всыпать соль на несколько секунд опускать сыр. Достать и в миске растянуть руками. Лепить в шар и положить в кастрюлю. Так повторить еще дважды. Перевести сыр в ледяную воду на полчаса. Получается 250 г моцареллы.

Ее хранить в холодильнике до 4 дней в рассоле из стакана воды и столовой ложки соли.

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Твердый сыр сделать еще легче. Для сливочного вкуса добавить масло. Можно вмешать горсть грецких орехов или размоченного изюма.

Кипятить молоко и добавить мягкий сыр. Он вариться 5 мин. Затем отжать от сыворотки быстро и переложить в кастрюлю.

Постоянно перемешивая на слабом огне, добавить яйцо, масло, крупную соль и соду. Перемешать и перелить в форму, как для хлеба. Охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник на час. Получается 800 г. твердого сыра.

Классической закуской является не только сыр, но и рыба. Но ее надо аппетитно подать. Такие идеи собраны в нашей галерее. Например, лосось - идеальная рыба для экспериментов. Она всегда получается вкусной, но с разными приправами. Они зависят от овощей и приправ. Главный принцип на кухне - не бояться добавлять что-то новое. Иначе однообразие надоест. Интересным получается запеченный лосось под соусом. На гарнир пойдет салат с апельсином.