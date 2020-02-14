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Кулинарные хитрости: 5 ошибок приготовления яиц

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Кулинарные хитрости: 5 ошибок приготовления яиц
Фото: matymba.com

Яйца входят в состав многих блюд. Чтобы их приготовить удачно, стоит обходить частых ошибок.

Нельзя использовать чугун

Яйца сразу согласятся и пропадет половина завтрака. Чистка его с чугунной посуды требует немало усилий.

Не готовить на сильном огне

Жарить яичницу на сильном огне - гарантированный способ сделать ее сухой. Разогреть сковороду на среднем огне, затем уменьшить огонь. Лучше дольше подождать, чем сделать омлет пересушенным.

Не оставлять омлет на плите

После выключения огня на плите омлет будет продолжать готовиться через остаточное тепло. Лучше перевести его сразу в тарелку и накрыть фольгой, чтобы не остыл.

Не давать яйцам все время кипеть

Серые желтки свидетельствуют о переваривания. Чтобы этого не произошло, уменьшить огонь, как только закипит вода и варить на медленном огне еще минут 10.

Не чистить яйца до остывания

Не спешите с этим. Пока яйцо охлаждается, оно отделяется от скорлупы. Чистить яйца мгновенно не стоит, иначе половина белка прилипнет к скорлупе.

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Одни и те же праздничные салаты надоедают. А хочется на столе поставить какие-то необычные блюда. Для их приготовления не нужны экзотические продукты. Подойдут обычные, но составлены по-особенному.

goodhouse.ru
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