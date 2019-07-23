 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 1899
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5230
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 576
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3276
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 909
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1792
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1863
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6426
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9540
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3312
Фото
Все фото
9
24
10
6
8
Кондитер удивляет гурманов отвратительными десертами
Кондитер удивляет гурманов отвратительными десертами
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
10 новых способов подачи овощей
10 новых способов подачи овощей
Как готовят уникальную блюдо слащёну - рецепт с видео
Как готовят уникальную блюдо слащёну - рецепт с видео
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Видео
Все видео
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 1899
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 900
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2403
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1116
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1602
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
четверг, 25 июля 2019 02:25

Кондитер удивляет гурманов отвратительными десертами
9

  Комментировать

Мороженое со вкусом тропических фруктов украшенное грунтом из шоколада и стеклом из сахара
Фото: boredpanda.com
Ванильное пирожное с кремом и манго заставляет посетителей подумать, что официант препутал заказ
Влажный шоколадный торт украсили клубничным желе, пропитали шоколадным ганашем с мятой
Пластиный шоколад и черный порошок-безе создают иллюзию настоящих окурков
Яблочный десерт содержит яблочную начинку. Личинки сделаны из шоколада

Кондитер Бен Черчилль специализируется на создании десертов, похожих на различные повседневные продукты и предметы.

Шоколадные окурки, меренга в виде пепла, гнилые яблоки, наполненные заварным кремом, - примеры десертного искусства Черчилля. Кондитер обманывает чувства, но захватывает желудок, пишет Boderpanda.

Шеф-повар имеет более чем 10-летний опыт в кулинарии. Лишь последние 3 года начал делать выпечку.

"Все вдохновляет меня. Это могут быть современные события, средства массовой информации, онлайн-культура. Но недавно хотелось увидеть, как далеко я могу подтолкнуть человеческое восприятие и хороший вкус", - говорит мастер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модное мороженое: показали аппетитные способы прохладного десерта

В 2017 году Бен выпустил свою первую книгу под названием "Съедобные иллюзии. Часть 1".

Украинский кондитер Марина Иванченко создает низкокалорийные сладости. Женщина на собственной кухне готовит макароны-картины, торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кондитер удивляет гурманов отвратительными десертами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 67871
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 59204
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 53543
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 36502
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 19909
Кухня
Когда молоко становится "опасным": мифы и правда о лактозе
Когда молоко становится "опасным": мифы и правда о лактозе Просмотров: 243
Как похудеть, не соблюдая режим и диеты
Как похудеть, не соблюдая режим и диеты Просмотров: 13842
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
24
 Просмотров: 684
Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов
Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов
 Просмотров: 801
Какие продукты мешают худеть
Какие продукты мешают худеть Просмотров: 2619
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
6
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
6
Савченко спалила своє фото у багатті
6
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
4
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Голосов: 950
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua