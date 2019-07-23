Кондитер удивляет гурманов отвратительными десертами

Фото: boredpanda.com

Кондитер Бен Черчилль специализируется на создании десертов, похожих на различные повседневные продукты и предметы.

Шоколадные окурки, меренга в виде пепла, гнилые яблоки, наполненные заварным кремом, - примеры десертного искусства Черчилля. Кондитер обманывает чувства, но захватывает желудок, пишет Boderpanda.

Шеф-повар имеет более чем 10-летний опыт в кулинарии. Лишь последние 3 года начал делать выпечку.

"Все вдохновляет меня. Это могут быть современные события, средства массовой информации, онлайн-культура. Но недавно хотелось увидеть, как далеко я могу подтолкнуть человеческое восприятие и хороший вкус", - говорит мастер.

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В 2017 году Бен выпустил свою первую книгу под названием "Съедобные иллюзии. Часть 1".

Украинский кондитер Марина Иванченко создает низкокалорийные сладости. Женщина на собственной кухне готовит макароны-картины, торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами.