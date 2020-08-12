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суббота, 15 августа 2020 22:23

Коктейли из шампанского: 3 легкие летние рецепты

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Шампанское можно пить не только в привычном виде. С ним получаются вкусные коктейли, которые подают только в охлажденных бокалах.

Это особенно уместно летом. В полном бокале должно быть не менее 30% свободного объема - это позволит почувствовать букет.

Игристое нужно осторожно вливать в бокал, чтобы сохранить пузырьки.

В этой подборке собраны классические рецепты коктейлей и для любителей напитков покрепче.

Мимоза

Автор: av.ru
 

Ингредиенты:

Игристое - 40 мл

Апельсиновый фреш - 40 мл

Цедра лимона - по вкусу

Приготовление:

Фреш и игристое охлажденные перелить в высокий бокал. Размешать и добавить цедру лимона.

Украсить веточкой мяты.

French 75

Автор: spirits-navigator.com
 

Ингредиенты:

Игристое - 100 мл

Джин - 50 мл

Лимонный сок - 50 мл

Сахар - 1 ст. л.

лед

Приготовление:

В шейкер налить лимонный сок и джин. Добавить сахар и встряхнуть минуту. Налить в бокал со льдом и добавить игристое.

Можно украсить лимоном. Подавать коктейль с трубочкой.

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Шипучее мартини

Автор: wine.24tv.ua
 

Ингредиенты:

Сухое игристое - 150 мл

Розовое мартини - 150 мл

Клубничный сироп - 30 мл

Ягоды - по вкусу

Приготовление:

В бокал налить сироп. Добавить лед, мартини и игристое. Можно украсить листьями мяты и ягодами.

Подавать в высоких узких бокалах.

Арбузом можно не только наслаждаться из кусков. Из него можно приготовить лимонад, шейк или щербет.

Ягоду необходимо заморозить. Для этого нарезать его на куски, положить на лист пергаментной бумаги и положить в морозилку. После их замораживания можно переложить в герметичные пакеты и хранить 3 месяца. Затем сочный арбуз хорошо сочетать со льдом и молоком.

wine.24tv.ua
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Дата
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