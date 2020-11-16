Классический и без выпечки: раскрыли топ-3 вкусных рецепта яблочного пирога

Яблочный пирог - нежная и ароматная выпечка, знакомая большинству нас из детства. Отлично сочетается как с вечерним чаем, так и с утренним кофе. Существует десяток рецептов этого десерта, мы собрали самые вкусные, которые наполнят холодный осенний вечер уютом.
Яблочный пирог с корицей и орехами
Ингредиенты:
яблоки - 500 г
сливочное масло - 200 г
сахар - 250 г
яйца - 4 шт.
мука - 300 г;
разрыхлитель - 2 ч. л .
корица - 2 ч. л .;
грецкие орехи - 100 г
Приготовление:
Очищенные яблоки нарезать тонкими ломтиками. Орехи перемолоть в комбайне. Разогреть духовку до 180 градусов. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и яйцами. Муку смешать с корицей и разрыхлителем, добавить в тесто. Все перемешать. Добавить орехи и яблоки, перемешать. Форму для запекания смазать маслом, вылить в нее тесто и поставить в духовку. Запекать яблочный пирог около часа.
Пирог без выпечки
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Ингредиенты:
финики - 250 г
яблоки - 3 шт .
грецкие орехи - 200 г
мед - 1 ст.л .
вода - 0,50 стакана;
молотая корица - 0,5 ч.л .
соль - 0,25 ч.л .
лимонный сок - по вкусу
Приготовление:
Очищенные от косточек финики разделить пополам. Орехи и часть фиников перемолоть в блендере до однородной массы. Сформировать корж и бортики пирога. Накрыть все пленкой и поставить в морозильную камеру на 15 минут. Яблоки нарезать мелкими кубиками и сбрызнуть соком лимона. Вторую часть фиников перебить в блендере с медом, в конце добавить соль и корицу. Смешать финиковую массу с яблоками и выложить в охлажденный корж. Отправить пирог в холодильник на 45 минут. Подавать с горячим какао.
Имбирно-яблочный
Ингредиенты:
мука - 200 г
яблоки - 400 г
сухой имбирь - 0,5 ч.л.
сахар - 30 г
растительное масло - 100 г
разрыхлитель - 0,3 ч.л.
сахарная пудра - 100 г
корица - по вкусу
кардамон - по вкусу
Приготовление:
Смешать сухие ингредиенты, добавить масло и воду. Замесить тесто, завернуть в пищевую пленку и отправить на 40 минут в холодильник. Очищенные яблоки нарезать кубиками. Тесто раскатать в круглый пласт толщиной 1 см. Выложить на него измельченные яблоки, оставив по краям отступление в 2-3 см. Присыпать яблоки сахарной пудрой, кардамоном и корицей. Накрыть фрукты свободными краями, формируя бортики пирога. Выпекать десерт в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Прекрасно сочетается с теплым молоком и зеленым чаем.
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