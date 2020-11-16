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понедельник, 16 ноября 2020 16:14

Классический и без выпечки: раскрыли топ-3 вкусных рецепта яблочного пирога

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Яблочный пирог - нежная и ароматная выпечка, знакомая большинству нас из детства. Отлично сочетается как с вечерним чаем, так и с утренним кофе. Существует десяток рецептов этого десерта, мы собрали самые вкусные, которые наполнят холодный осенний вечер уютом.

Автор: Babiche Martens
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Яблочный пирог с корицей и орехами

Ингредиенты:

яблоки - 500 г

сливочное масло - 200 г

сахар - 250 г

яйца - 4 шт.

мука - 300 г;

разрыхлитель - 2 ч. л .

корица - 2 ч. л .;

грецкие орехи - 100 г

Приготовление:

Очищенные яблоки нарезать тонкими ломтиками. Орехи перемолоть в комбайне. Разогреть духовку до 180 градусов. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром и яйцами. Муку смешать с корицей и разрыхлителем, добавить в тесто. Все перемешать. Добавить орехи и яблоки, перемешать. Форму для запекания смазать маслом, вылить в нее тесто и поставить в духовку. Запекать яблочный пирог около часа.

Пирог без выпечки

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Ингредиенты:

финики - 250 г

яблоки - 3 шт .

грецкие орехи - 200 г

мед - 1 ст.л .

вода - 0,50 стакана;

молотая корица - 0,5 ч.л .

соль - 0,25 ч.л .

лимонный сок - по вкусу

Приготовление:

Очищенные от косточек финики разделить пополам. Орехи и часть фиников перемолоть в блендере до однородной массы. Сформировать корж и бортики пирога. Накрыть все пленкой и поставить в морозильную камеру на 15 минут. Яблоки нарезать мелкими кубиками и сбрызнуть соком лимона. Вторую часть фиников перебить в блендере с медом, в конце добавить соль и корицу. Смешать финиковую массу с яблоками и выложить в охлажденный корж. Отправить пирог в холодильник на 45 минут. Подавать с горячим какао.

Имбирно-яблочный

Ингредиенты:

мука - 200 г

яблоки - 400 г

сухой имбирь - 0,5 ч.л.

сахар - 30 г

растительное масло - 100 г

разрыхлитель - 0,3 ч.л.

сахарная пудра - 100 г

корица - по вкусу

кардамон - по вкусу

Приготовление:

Смешать сухие ингредиенты, добавить масло и воду. Замесить тесто, завернуть в пищевую пленку и отправить на 40 минут в холодильник. Очищенные яблоки нарезать кубиками. Тесто раскатать в круглый пласт толщиной 1 см. Выложить на него измельченные яблоки, оставив по краям отступление в 2-3 см. Присыпать яблоки сахарной пудрой, кардамоном и корицей. Накрыть фрукты свободными краями, формируя бортики пирога. Выпекать десерт в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Прекрасно сочетается с теплым молоком и зеленым чаем.

Хелен Наджент повар-самоучка. Создает десерты, которые способен повторить не каждый кондитер. Ее пироги поражают оригинальным дизайном и изысканным вкусом.

smachno.ua
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