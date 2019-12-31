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вторник, 31 декабря 2019 01:45

Как вы держите чашку: что это расскажет о вас

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Мы просыпаемся с утра и автоматически выпиваем чашку кофе или чая. То, как именно мы это делаем, вряд ли имеет для нас значение. Но такие повседневные мелочи могут рассказать многое о нас. Задумывались ли вы, например, о том, как держите чашку?

Вы держите чашку, приподнимая мизинец

Вас можно назвать уверенным в себе человеком, который всегда знает, чего хочет и обладает задатками лидера. Никто никогда не сможет вам сказать что делать, и вас не так легко запугать.

Вы можете быть очень решительно настроенным, иногда производя впечатление высокомерного человека. Однако в большинстве случаев вы довольно милый, веселый и дружелюбный человек, который ладит практически со всеми.

Вы держите чашу обеими руками

Вы очень открытый человек, которому нравится находиться в компании других людей и который прекрасно вписывается в любую команду. Вы знаете, что, работая в группе, можно достичь наилучших результатов.

Конечно, иногда вы можете испытывать неуверенность, когда нужно принимать решение полностью в одиночку. Вы чувствуете себя намного увереннее, когда у вас есть поддержка других.

 

Держите чашку за основание

Вы довольно осторожный и рассудительный человек. Вам свойственно много раз обдумывать, прежде чем говорить что-то вслух, а если вы не уверены в том, что хотите сказать, то предпочитаете молчать.

Кроме того, вас можно назвать очень умным человеком, который любит учиться и всегда совершенствуется. Иногда требуется больше усилий, чтобы заставить вас проявить инициативу, но вам нужно быть уверенным, прежде чем действовать. Это может быть вашим самым большим достоинством, но и вашим недостатком.

Держите чашку пальцами за края

Вы беззаботный человек, которому нравится праздное времяпровождение. Вам не свойственно напрягаться и вгонять себя в стрессовое состояние. Напротив, вы знаете, как жить настоящим моментом и наслаждаться всеми приятными мелочами, которые дает эта жизнь.

 

Вы приятный, веселый и спокойный человек, легко завоевывающий симпатии окружающих, и вам ничего не стоит завести новых друзей.

Иногда другие люди думают, что вы безответственны, но, на самом деле, вы просто делаете свое дело. Вы ничего не оставляете на полпути, но не стремитесь стать первым во всем. Вы просто действуете, как того требует ситуация.

Держите чашку за ручку, но также поддерживаете ее другой рукой

Вы очень чувствительный человек. Все, что происходит вокруг вас, оказывает на вас влияние. Вы один из тех, кто чувствует все, что происходит с другими людьми. Остальные доверяют вам, ведь вы идеальный человек, к которому можно обратиться в моменты одиночества.

Однако эти качества делают вас очень уязвимым, так как вы впитываете энергию других людей, и вам бывает сложно восстановить равновесие после общения с окружающими. Вам нужно начать избавляться от людей, которые причиняют вам больше вреда, чем пользы.

Держите ручку чашки, сжав ее в кулаке

Вы достаточно спокойный и даже сдержанный человек. Вы не торопитесь принимать решения и в целом не теряете самообладание в любой ситуации.

Некоторые люди считают вас нечувствительным, но в реальности вам стоит огромных усилий выразить свои настоящие чувства. Вы не терпите несправедливости и всегда пытаетесь помочь окружающим в сложные моменты.

 

Держите чашку большим и указательным пальцем

На вас легко может повлиять чужое мнение. Тем не менее, вы достаточно прямолинейны и не ходите вокруг да около, когда нужно честно сказать, что вам нравится, а что нет.

Если человек или ситуация вас раздражает, вы мгновенно отдаляетесь и стараетесь держаться подальше от источника огорчений. Друзья часто обращаются к вам за советом и помощью, что делает вас очень привлекательным и популярным среди друзей.

Держите чашку одной рукой

Вам не нравится конфликтовать с другими людьми, так как вы довольно чувствительный и мягкий человек. Вы всегда думаете прежде всего о других, но стараетесь не делиться своими проблемами, чтобы близким не пришлось за вас беспокоиться. Вас также можно назвать рациональным человеком, который умеет выстраивать хорошие отношения с окружающими людьми.

Правила этикета

Кофе всегда нужно размешивать, чтобы полностью раскрыть его аромат, даже если вы не добавляли в него сахар.

Если вы добавляете в кофе молоко или сахар, никогда не мешайте кругами. Размешивать нужно сверху вниз по прямой линии от 12 до 6 часов, не касаясь чашки.

Чашечка эспрессо - это не вино. Взбалтывание кофе является признаком плохих манер.

Чашечку кофе нужно подносить к губам, а не наоборот.

Не нужно оттопыривать мизинец, когда вы пьете из чашки, или наклонять голову назад, чтобы выпить все до последней капли.

Оставлять ложку в чашке также считается признаком бескультурья. Ложку нужно класть на блюдце с той же стороны, что и ручка, но ни в коем случае не на стол.

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