Как украсить торт на Новый год и Рождество: подборка фотоидей

Фото: familyholiday.net

Рождественский и новогодний торты могут иметь любую форму. Круглый, квадратный, прямоугольный, в форме елки или головы оленя — зависит от предпочтений. Покрывают их кремами или мастикой. Из них же готовят и декор. Чаще всего это миниатюрные Санта-Клаусы и олени, елки, веточки омелы и шишки. Украшают праздничные торты также звездами и снежинками из меренги, мастики, шоколада или песочного теста. Снег имитируют с помощью сахарной пудры.

Идеальный выбор для рождественского и новогоднего стола — торт с декором на тему заснеженного леса. Чтобы сделать такой, понадобится белая помадка. Ею нужно будет полностью покрыть десерт. Сверху выдавить кремом или поставить сделанные из мастики фигурки деревьев и лесных жителей. Обычно это елки, олени и медведи. Пишет familyholiday.

Традиционными цветами рождественских тортов являются красный и зеленый. Однако никаких строгих ограничений нет. Получить нужные цвета можно как с помощью искусственных, так и натуральных красителей.

Ранее показали космические торты, которые вызывают восхищение. Выпекает их московский кондитер Юлия Кедярова. Из бисквита, крема и глазури женщина создает целые галактики с разноцветными планетами и завитками глазури всех цветов радуги.