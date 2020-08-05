Идеальный перекус: раскрыли секрет нежных сырников

Сырники подают на завтрак, полдник или ужин. Это универсальное блюдо, которое всегда востребована. Чтобы она получилась нежной и воздушной, сыр следует протереть через сито перед приготовлением. Тогда удастся сделать однородное тесто без крупинок.
Также сырники имеют хорошо держать форму и не расплываться на сковороде. Именно так они получатся, если следовать этому рецепту.
Кроме изюма можно использовать маленькие кусочки яблок, груш, абрикосов, а также сухофрукты. Главное, чтобы добавки были сухими.
Улучшат вкус сырников и орехи - измельченный миндаль, фундук, кешью. А вот грецкие орехи могут придать серовато-синий оттенок.
Ингредиенты:
Сыр 500 г
Яйцо 1 шт.
Сахар 2 ст. л.
Ванилин 1 г
Мука 3 ст. л.
Приготовление:
Смешать творог, яйцо, сахар, ванилин и соль. Все перемешать с мукой.
Ложкой набрать немного творожной массы, отдельно положить в муку, формируя сырники.
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Выложить сырники в разогретое масло. Обжарить их сырники на умеренном огне до румяного цвета с двух сторон.
Снять их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Сырники посыпать их сахарной пудрой и подаем со сметаной.
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