Идеальный перекус: раскрыли секрет нежных сырников

Сырники подают на завтрак, полдник или ужин. Это универсальное блюдо, которое всегда востребована. Чтобы она получилась нежной и воздушной, сыр следует протереть через сито перед приготовлением. Тогда удастся сделать однородное тесто без крупинок.

Автор: stb.ua Рецепт идеальных сырников: фрукты добавляют сухими

Также сырники имеют хорошо держать форму и не расплываться на сковороде. Именно так они получатся, если следовать этому рецепту.

Кроме изюма можно использовать маленькие кусочки яблок, груш, абрикосов, а также сухофрукты. Главное, чтобы добавки были сухими.

Улучшат вкус сырников и орехи - измельченный миндаль, фундук, кешью. А вот грецкие орехи могут придать серовато-синий оттенок.

Ингредиенты:

Сыр 500 г

Яйцо 1 шт.

Сахар 2 ст. л.

Ванилин 1 г

Мука 3 ст. л.

Приготовление:

Смешать творог, яйцо, сахар, ванилин и соль. Все перемешать с мукой.

Ложкой набрать немного творожной массы, отдельно положить в муку, формируя сырники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летний соблазн: раскрыли секрет ленивого абрикосового чизкейка

Выложить сырники в разогретое масло. Обжарить их сырники на умеренном огне до румяного цвета с двух сторон.

Снять их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Сырники посыпать их сахарной пудрой и подаем со сметаной.

Когда речь заходит о оливье, все сразу вспоминают новогодние праздники. Однако, готовить салат можно и летом. Стоит лишь немного обновить рецепт: добавить много зелени, вместо соленых огурцов использовать свежие. Майонез заменить на сметану. Такой вариант блюда не только вкусный, но и низкокалорийный. На 100 граммов - 108 калорий.