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воскресенье, 08 августа 2021 02:28

Экзотика на столе: мексиканские завтраки сделают даже ленивые

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Каждый может почувствовать себя мексиканцем, смакуя их национальные блюда. Они богаты вкусом благодаря необычным сочетанием и добавлению острых соусов.

Мексиканская кухня популярна во всем мире. Она возникла под испанским влиянием и известна своими пряными ароматами и красочным художественным оформлением. Предлагаем несколько рецептов мексиканских завтраков для отличного начала дня.

Кесадилья с жареным яйцом

Автор: photorecept.ru
  Кесадилья с жареным яйцом
Кесадилья с жареным яйцом

Это два лепешки с начинкой, в которую обязательно входит сыр, поджаренные на сковороде или во фритюре. За счет поджаривания сыр в начинке плавится и тем самым скрепляет лепешки.

Ингредиенты:

40 г сливочного масла

2 яйца

50 мл молока

2 коржа тортильи

50 г тертого сыра

Приготовление:

Взбить яйца в пышную пену. Влить в смесь молоко, приправить молотым перцем и солью. Разогреть на среднем огне сковороду с кусочком сливочного масла. Влить яичную смесь.

Когда яйца начнут схватываться, начать помешивать их с интервалом в несколько секунд, чтобы образовались небольшие комочки.

На тортилью выложить яичную смесь, сверху посыпать сыром, накрыть вторым коржом и обжарить на сковороде. Перевернуть и готовить еще в течение минуты или до золотистой корочки.

Перед подачей разрезать пополам. Подавать с зеленым луком, йогуртом и сальсой из помидоров.

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Huevos Motulenos

Автор: cocinafacil.com.mx
  Завтрак из кукурузных лепешек и бананов по-мексикански
Завтрак из кукурузных лепешек и бананов по-мексикански

Это блюдо состоит из яиц, кукурузных лепешек с черными бобами, сыра, ветчины, гороха и бананов. Его также подают на завтрак на Кубе.

Ингредиенты:

2 ст. л. кукурузного масла

4 кукурузные лепешки

2 банана

1 чашка жареных черных бобов

4 яйца

1 чашка томатной сальсы

1/2 стакана поджаренной ветчины

1/2 стакана консервированного зеленого горошка

1/2 чашки измельченного феты

Приготовление:

Обжарить лепешки в масле до золотистого цвета с обеих сторон и переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

Обжарить бананы в масле до слегка золотистого цвета с обеих сторон.

Положить два коржа на каждую тарелку, разложив сверху по 1/4 чашки бобов и по два жареных яйца. Полить яйца 1/4 чашки сальсы.

Посыпать ветчиной, горошком и сыром. Подавать с жареными бананами.

Сосиски не принято есть каждый день, но они помогают при быстром перекусе. Чтобы он не был банальным, стоит пробовать новые блюда. Это могут быть легкие рецепты, которые понравятся детям и взрослым.

ivona.bigmir.net
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